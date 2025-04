IL PRIMO COLPO DI PARATICI: il Milan compra dal Manchester City | Dopo Walker arriva anche il suo “bro”

Calciomercato Milan, il primo colpo del futuro nuovo ds Paratici arriva dal Manchester City: Walker garantisce per lui

Nonostante non sia arrivata ancora l’ufficialità pare che il Milan abbia scelto il suo nuovo direttore sportivo. Sembrava fatta per l’arrivo di Igli Tare. Negli ultimi giorni, però, il collega Fabio Paratici ha superato ogni tipo di gerarchia.

L’ex Juventus sarà il nuovo ds del club rossonero, oramai non ci sono più dubbi a riguardo. Anche se, come tutti ben sanno, non potrà lavorare fino al 25 luglio (compreso) di quest’anno poiché ancora squalificato.

Allo stesso tempo, però, può già iniziare a dare qualche “dritta” di mercato al resto della dirigenza. Poi sarà suo compito rivoluzionare la rosa. Il primo acquisto, che porta il suo nome, potrebbe arrivare direttamente dal Manchester City.

A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il quotidiano britannico “Mirror“. A garantire per l’atleta un suo ex compagno di squadra nonché grande amico Kyle Walker.

Calciomercato Milan, il primo colpo arriva dal City: Walker garantisce per lui

In attesa dell’ufficialità del suo ingaggio Paratici sa benissimo di avere un compito per nulla facile: riportare la squadra rossonera agli antichi fasti. Una vera e propria impresa. Il tutto partendo dalla prossima sessione estiva del calciomercato. Magari optando per acquisti di qualità che possano fare quel definitivo e tanto atteso salto di qualità. Tra i nomi che stanno iniziando a circolare e che, allo stesso tempo, piacciono al club di via Aldo Rossi c’è quello di Jack Grealish.

L’esterno d’attacco inglese non sta affatto disputando una delle sue migliori stagioni. D’altronde come la restante parte dei compagni di squadra dei ‘Citizens’. Un colpo, però, sicuramente importante pronto a giungere dalla Premier League. Un campionato che Paratici, inoltre, conosce molto bene visto che l’ultimo club per cui ha lavorato è stato il Tottenham. Grealish, inoltre, avrebbe molte possibilità di fare le valigie. Soprattutto nel caso in cui Pep Guardiola dovesse andare via.

Calciomercato Milan, tutto sulla stella della Premier League: le ultime

Allo stesso tempo, però, non è affatto semplice riuscire a trattare con la società campione d’Inghilterra. La richiesta del City, per il suo calciatore, si aggira attorno ai 50 milioni di euro. Una cifra considerata decisamente eccessiva per il “Diavolo” che spera in un importante sconto. Senza dimenticare, inoltre, l’importante ingaggio che l’atleta percepisce (quasi 19 milioni di euro a stagione), decisamente fuori dai radar rossoneri.

Una cifra che difficilmente il club, d’altronde, spenderebbe se non dovesse centrare la qualificazione in Champions League. Anche se, in questa possibile trattativa, c’è chi potrebbe metterci una buona parola. Si tratta, appunto, proprio di Kyle Walker che potrebbe convincere il connazionale a sposare il progetto rossonero