Il Palermo tornerà a Petralia Sottana per il ritiro in vista della prossima stagione. Ecco la nota ufficiale: “Sarà di nuovo Petralia Sottana a ospitare il ritiro del Palermo, nell’estate 2020. Come lo scorso anno, il Comune del borgo madonita ha confermato la disponibilità del campo e dell’ex convento dei Padri Riformati, come quartier generale rosanero per tutto il tempo necessario a preparare la prossima stagione. Una conferma del legame con il territorio palermitano, anche a sostegno dell’economia locale della Sicilia, finora tra le regioni italiane più sicure rispetto ai contagi del virus ma fortemente colpita dall’emergenza socio-economica. Ma sarà anche un’opportunità per tutti i tifosi di stare vicini alla nuova squadra, in accordo con tutte le normative di sicurezza vigenti adesso e nei mesi a venire. Pur nell’attesa degli sviluppi sul futuro immediato del calcio in Italia e delle decisioni degli organi competenti, la Società, grazie anche alla collaborazione con il Comune di Petralia Sottana, sta intanto portando avanti tutte le azioni necessarie per pianificare al meglio le attività. I lavori di preparazione del campo e organizzazione della struttura sono già iniziati”.