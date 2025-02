IL NUOVO ALLENATORE È ZINEDINE ZIDANE | I calciatori sono stati avvisati dalla dirigenza: firma e ufficialità

Finalmente il tecnico francese tornerà in panchina: i calciatori sono stati già avvisati dalla dirigenza. A breve la firma e la presentazione ufficiale.

Quando un protagonista del grande calcio sparisce per troppo tempo dai riflettori, subito appassionati e addetti ai lavori si chiedono che fine abbia fatto. Questa situazione la si sta vivendo con un certo Zinedine Zidane. Ex calciatore che non ha di certo bisogno di presentazioni, il pallone d’oro francese anche nelle vesti di allenatore ha fatto molto bene.

Guidando il Real Madrid in diverse occasioni ha infatti conquistato tutti i trofei possibili, entrando ancora di più nella leggenda del club e del mondo del calcio. Tuttavia una volta conclusasi la sua esperienza con i Blancos, Zizou è quasi sparito nel nulla. Tra mille voci ed indiscrezioni sul suo futuro, il tecnico transalpino non ha mai accettato le presunte offerte giunte per la panchina. Addirittura qualcuno aveva ipotizzato un suo possibile ritiro.

Nelle ultime ore però qualcosa da questo punto di vista si è mossa in maniera inequivocabile. Zidane è stato infatti preso dalla dirigenza, la quale ha avvisato anche i calciatori della sua venuta. A breve arriverà la sua firma e anche l’ufficialità della sua nuova esperienza alla guida della squadra.

Tutto fatto: Zidane è il nuovo allenatore

Sono tante le panchine che cambieranno volto in futuro. Tra risultati negativi e addii concordati infatti diversi club dovranno trovarsi un nuovo allenatore da mettere al comando di un progetto.

Lo stesso discorso vale per le nazionali, in particolar modo dopo il Mondiale del 2026. Tra queste ad esempio c’è la Francia, che saluterà Didier Deschamps dopo tanti anni di mandato. Ed è proprio il ct transalpino che nelle scorse ore ha individuato il suo successore: Zinedine Zidane.

L’annuncio su Zizou

“C’è molto rispetto tra noi. Ci siamo visti l’ultima volta nell’estate del 2023, dovremmo rivederci la prossima estate, per le stesse ragioni. Zizou è un ottimo candidato, naturale e aggiungerei atteso. Dopo, non so se lo vorrà. La decisione sarà sua e del presidente”.

Queste le parole di Deschamps riportate da TMW, che dunque aumentano ulteriormente le chance di vedere Zidane sulla panchina della nazionale francese. Ora la palla passa in mano a lui e alla Federazione.