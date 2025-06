Il nuovo allenatore è Xavi: F-O-L-L-I-A IN SERIE A | Avvisati i giornalisti per la presentazione

L’ex Barcellona potrebbe approdare in Serie A e rilanciarsi nel nostro campionato dopo l’anno di stop.

Xavi Hernández ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2019 con l’Al-Sadd in Qatar, squadra in cui aveva concluso la sua carriera da calciatore. Durante il suo periodo alla guida del club, ha conquistato sette trofei. Nel novembre 2021, è stato nominato allenatore del Barcellona, succedendo a Ronald Koeman.

Nel suo primo anno completo, ha vinto la Supercoppa spagnola e la Liga. Tuttavia, la stagione successiva è stata meno positiva, con il Barcellona che ha concluso al secondo posto in campionato e ha subito eliminazioni precoci nelle competizioni europee.

Come calciatore, Xavi è stato una figura emblematica del Barcellona, disputando 767 partite ufficiali e vincendo 25 trofei con il club. Il suo palmarès include otto campionati spagnoli, quattro Champions League, tre Coppe del Re, sei Supercoppe di Spagna, due Supercoppe e due Coppe del Mondo per club.

A livello internazionale, ha contribuito ai successi della nazionale spagnola, vincendo il Campionato Europeo nel 2008 e nel 2012, e la Coppa del Mondo nel 2010. Xavi è stato riconosciuto per la sua visione di gioco, precisione nei passaggi e intelligenza tattica, diventando il fulcro del celebre stile “tiki-taka” del Barcellona e della Spagna.

Dopo il suo esonero dal Barcellona, il futuro di Xavi come allenatore rimane incerto. Tuttavia, la sua esperienza e il suo profondo legame con il calcio suggeriscono che potrebbe intraprendere nuove sfide presto.

L’ultima stagione al Barça

Nella stagione 2023-2024, Xavi ha vissuto un’annata complessa alla guida del Barcellona. Dopo una sconfitta interna contro il Villarreal a gennaio, aveva annunciato l’intenzione di lasciare il club a fine stagione. Tuttavia, ad aprile, dopo una serie di risultati positivi, è stato convinto a proseguire fino al 2025.

Nonostante ciò, il Barcellona ha concluso la stagione senza trofei, con un secondo posto in Liga e eliminazioni ai quarti di finale sia in Champions League che in Coppa del Re. Per questo, esattamente un anno fa, il presidente Joan Laporta ha comunicato a Xavi l’esonero, motivato dalle dichiarazioni del tecnico riguardo alle difficoltà economiche del club e alla competitività della squadra.

Futuro in Serie A per lo spagnolo?

L’Inter sta cercando un nuovo allenatore dopo la partenza di Simone Inzaghi, diretto all’Al-Hilal in Arabia Saudita. Tra i candidati, il nome di Cesc Fàbregas, attuale tecnico del Como, è emerso con forza. Tuttavia, Fàbregas ha recentemente ribadito il suo impegno con il Como, dichiarando di essere soddisfatto del progetto a lungo termine del club.

Secondo alcune indiscrezioni, qualora Fàbregas dovesse accettare l’offerta dell’Inter, il Como potrebbe considerare l’idea di affidare la panchina a Xavi Hernández. Dopo la sua esperienza come allenatore del Barcellona, Xavi è attualmente senza squadra e potrebbe essere interessato a un’avventura nel calcio italiano. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali su questa possibilità.