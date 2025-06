IL NUOVO ALLENATORE È THIAGO MOTTA: si è sbloccato tutto grazie a Spalletti | Firma e presentazione prossima settimana

L’allenatore potrebbe ripartire dopo la delusione alla Juventus.

L’avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus, iniziata il 12 giugno 2024, era partita con grandi aspettative. Forte di un contratto triennale da cinque milioni di euro netti a stagione, il tecnico italo-brasiliano rappresentava una scommessa di rinnovamento per il club bianconero. Il debutto in campionato era stato promettente: un netto 3-0 al Como aveva acceso l’entusiasmo attorno alla nuova gestione.

Tuttavia, col passare delle settimane, i risultati non hanno rispettato le previsioni. Dopo l’eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, il cammino europeo si è interrotto ai play-off di Champions League, con il PSV Eindhoven capace di imporsi complessivamente per 4-3. La Coppa Italia, spesso rifugio per risollevare la stagione, si è invece rivelata un’altra delusione, con l’uscita di scena ai rigori contro un Empoli in zona retrocessione.

Il colpo di grazia è arrivato a marzo, con due sconfitte pesanti: il clamoroso 0-4 in casa contro l’Atalanta e il successivo 3-0 a Firenze hanno spinto la dirigenza all’esonero, mentre la Juventus scivolava al quinto posto. Il 23 marzo 2025, Motta è stato ufficialmente sollevato dall’incarico e sostituito da Igor Tudor.

Nonostante l’amarezza per un’avventura interrotta troppo presto, Thiago Motta guarda avanti. L’esperienza in una piazza esigente come Torino lo ha temprato e arricchito. Ora è pronto a ripartire, con nuove sfide e il desiderio di dimostrare il proprio valore su un’altra panchina.

Pioli tentato dal ritorno

La Fiorentina guarda con attenzione all’evolversi della situazione legata a Stefano Pioli, sempre più vicino a un ritorno in viola. Il richiamo di Firenze, dove ha già allenato tra il 2017 e il 2019, è forte, e la dirigenza gigliata sarebbe pronta a riaccoglierlo, puntando sulla sua esperienza e sulla conoscenza dell’ambiente. Tuttavia, consapevole delle incognite legate ai tempi e alla concorrenza per Pioli, la società sta già lavorando su un’alternativa credibile.

Il nome individuato è quello di Thiago Motta, attualmente sotto contratto con la Juventus ma ormai destinato all’addio. L’ex tecnico del Bologna ha vissuto un’esperienza breve e complicata in bianconero, e ora valuta nuove opportunità per rilanciarsi. La Fiorentina, colpita dal suo lavoro in Emilia, lo considera il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo, con una squadra giovane e da costruire.

Viola sullo sfondo per ripartire

Le trattative sono ancora in una fase preliminare, ma Motta avrebbe già dato una disponibilità di massima, forte dell’interesse concreto mostrato dal club toscano. Il suo stile di gioco moderno, la capacità di valorizzare i giovani e un carattere ambizioso lo rendono un candidato perfetto per il progetto viola, soprattutto se dovesse sfumare il ritorno di Pioli.

In questo scenario, la Fiorentina si muove con intelligenza: da un lato corteggia un volto noto come Pioli, dall’altro si tutela con un profilo emergente e in cerca di riscatto. Il futuro della panchina gigliata resta aperto, ma ben pianificato.