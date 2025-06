IL NUOVO ALLENATORE È DANIELE DE ROSSI: la telefonata di mezzanotte ha sbloccato l’affare | Progetto giovani per l’Europa

L’ex centrocampista è pronto ad una nuova avventura dopo l’amara conclusione dell’esperienza con la sua Roma. Resta in A.

Daniele De Rossi è stato uno dei centrocampisti più emblematici del calcio italiano. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha esordito in prima squadra nel 2001, diventando ben presto una colonna portante della squadra. Con la maglia giallorossa ha giocato per quasi due decenni, distinguendosi per grinta, leadership e fedeltà ai colori del club.

Durante la sua lunga carriera da calciatore, De Rossi ha collezionato numerosi successi. Con la Roma ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Ma è con la Nazionale italiana che ha raggiunto il punto più alto della sua carriera, contribuendo in modo decisivo alla vittoria del Mondiale nel 2006 in Germania.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, De Rossi ha intrapreso la carriera da allenatore con determinazione e passione. Ha iniziato come collaboratore tecnico nello staff della Nazionale, acquisendo esperienza a stretto contatto con Roberto Mancini e lo staff azzurro.

Nel 2023 ha ricevuto l’opportunità di guidare una squadra di Serie B, la Spal, dove ha mosso i primi passi da tecnico in autonomia. Nonostante le difficoltà iniziali, ha mostrato idee chiare tanto da ricevere la chance nella sua Capitale l’annata successiva subentrando a Mourinho.

Sogno Roma ed esonero

Daniele De Rossi è stato riconfermato alla guida della Roma fino al 2027 dopo aver portato la squadra al sesto posto in campionato e in semifinale di Europa League. Tuttavia dopo soli quattro turni di Serie A, la società ha deciso di esonerarlo, suscitando stupore e rabbia tra i tifosi. Molti hanno manifestato il proprio dissenso sui social e nelle radio locali, definendo la decisione “una vergogna”.

Le proteste si sono estese anche fisicamente: tifosi si sono radunati davanti a Trigoria e sotto l’abitazione di De Rossi, intonando cori come “Daniele uno di noi” e accendendo fumogeni. Il capitano Lorenzo Pellegrini è stato contestato all’ingresso del centro sportivo, con alcuni tifosi che hanno lanciato un pallone contro la sua auto.

Nuova chance in A per DDR

Dopo la recente separazione consensuale con Raffaele Palladino, la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Tra i nomi valutati dalla dirigenza viola figura Stefano Pioli, già alla guida della squadra tra il 2017 e il 2019. Tuttavia, l’attenzione si concentra anche su Daniele De Rossi.

L’ex mediano ha espresso interesse per la panchina viola, considerandola un’opzione più che valida. La Fiorentina, guidata dal direttore sportivo Daniele Pradè, mantiene un buon rapporto con De Rossi e lo considera un candidato ideale per inaugurare un nuovo ciclo tecnico. La possibilità di vedere De Rossi protagonista in Serie A sulla panchina viola rappresenta una prospettiva affascinante per i tifosi e per il calcio italiano.