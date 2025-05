IL NUOVO ALLENATORE È ANDREA PIRLO: contratto per 2 anni + opzione per il 3° | Champions League e campionato nel mirino

Una nuova avventura per il giovane allenatore Andrea Pirlo, alla ricerca di un rilancio.

Andrea Pirlo, dopo una brillante carriera da calciatore, ha intrapreso il percorso da allenatore con grandi aspettative, ma i risultati finora non sono stati all’altezza delle premesse. Il suo esordio alla guida della Juventus nella stagione 2020-2021 è stato accolto con entusiasmo, ma si è rivelato altalenante.

Nonostante la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa, la squadra ha faticato in campionato, chiudendo al quarto posto e mostrando una mancanza di identità tattica.

Conclusa l’esperienza bianconera, Pirlo ha tentato il rilancio in Turchia con il Fatih Karagümrük. Anche in questo caso, i risultati sono stati modesti: la squadra ha mostrato sprazzi di buon gioco, ma è mancata continuità. Dopo pochi mesi, le strade si sono separate, segno di una fiducia che non si è mai pienamente consolidata tra il tecnico e l’ambiente.

Nel 2023 è arrivata la chiamata dalla Sampdoria, appena retrocessa in Serie B, con l’obiettivo di riportare subito il club in Serie A. Tuttavia, anche in questo contesto Pirlo ha incontrato molte difficoltà, con risultati deludenti e un gioco poco convincente. Le critiche si sono fatte insistenti, mettendo in discussione la sua capacità di guidare una squadra in crisi.

Dalla Juve all’incertezza

Queste esperienze sottolineano come la transizione da grande giocatore a tecnico vincente non sia affatto scontata. Pirlo ha ancora tempo e margine per crescere, ma per ora il suo percorso da allenatore appare segnato da scelte complesse, pressioni elevate e risultati inferiori alle attese.

La parabola di Pirlo da allenatore è stata finora segnata da alti e bassi. Dopo l’esperienza alla Juventus e il recente passaggio in Serie B con la Sampdoria, oggi non c’è grande richiesta per il tecnico bresciano.

Nel calcio, soprattutto per gli allenatori, basta poco per passare dal top alle retrovie: una stagione deludente può cambiare tutto.

Nuove strade nel deserto

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Pirlo però starebbe valutando un’offerta concreta dalla Saudi Pro League. La proposta saudita, tra le più concrete sul tavolo, sembra aver attirato il suo interesse più di altre opzioni “esotiche”. Il tecnico potrebbe accettare un biennale con opzione per un terzo anno

L’ex campione del mondo avrebbe già avviato contatti con alcuni ex giocatori fidati, sondando la possibilità di portarli con sé in una nuova avventura nel Golfo. Una situazione in divenire e non ancora ufficiale.