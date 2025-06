IL NUMERO 9 DI GATTUSO PER IL MONDIALE: ha solo 17 anni, convocazione folle

Il nuovo Ct della Nazionale comincia a farsi le idee per le prime convocazioni che saranno a settembre, possibili sorprese.

La Nazionale ha subito una pesante sconfitta in Norvegia, un 3-0 che ha scatenato una vera e propria bufera mediatica e non solo. Questa batosta ha messo in discussione la guida tecnica di Luciano Spalletti. La Federazione, in cerca di risposte rapide ha deciso di esonerato il tecnico toscano.

Dopo l’allontanamento di Spalletti, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si è mosso rapidamente per individuare un successore. Una delle prime scelte su cui si è concentrato è stata quella di Claudio Ranieri, figura esperta, reduce da una stagione eccezionale alla Roma.

Tuttavia, nonostante l’offerta e l’importanza del ruolo, Ranieri ha deciso di declinare l’incarico. Le ragioni del suo rifiuto sono legate alla volontà di ritirarsi dal calcio “sul campo” e dalla volontà di ricoprire al massimo il nuovo ruolo da dirigente/consigliere nel club giallorosso.

A seguito del “no” di Ranieri, la scelta della Federazione è ricaduta su Gennaro Gattuso, che è stato ufficialmente nominato nuovo commissario tecnico della Nazionale. Gattuso, noto per il suo carattere e la sua grinta, si troverà ora di fronte alla difficile sfida di risollevare le sorti di un’Italia ferita.

Le scelte di Gattuso

L’arrivo di Gattuso sulla panchina della Nazionale potrebbe segnare una svolta per diversi calciatori che sotto la gestione di Luciano Spalletti avevano trovato meno spazio o erano stati completamente esclusi. Il nuovo commissario tecnico è noto per la sua capacità di motivare e per il suo approccio diretto.

Tra i nomi che potrebbero beneficiare di questa nuova era ci sono Matteo Politano, reduce da una grande stagione al Napoli, e Mattia Zaccagni, titolare fisso nella Lazio che non è riuscito a imporsi in azzurro. Anche Federico Chiesa, specialmente se tornerà in Serie A da protagonista, potrebbe ritornare ad essere un pilastro degli azzurri.

Linea verde per l’attacco azzurro?

Gennaro Gattuso si troverà davanti a scelte cruciali per l’attacco della Nazionale. Moise Kean è reduce da una stagione superlativa e Mateo Retegui si è confermato bomber vincendo anche la classifica marcatori di Serie A. Non è però da escludere che il neo CT possa puntare su forze fresche e promettenti per il futuro.

Una di queste è Francesco Camarda, giovanissimo talento cresciuto nel vivaio del Milan e considerato una delle punte più promettenti d’Europa. Se giocherà titolare, magari in prestito, durante la stagione e continuerà a crescere, Gattuso potrebbe premiarlo con la convocazione, inserendolo nel nuovo corso azzurro.