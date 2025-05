Il nerazzurro ha scelto Madrid: se lo ritrovano contro al Mondiale | Marotta è beffato

Al Mondiale per Club negli Stati Uniti, l’Inter potrebbe ritrovare come avversario un pupillo di Marotta ma non solo.

L’Inter si prepara ad affrontare una fase cruciale della stagione. Dopo aver concluso il campionato, la squadra si concentrerà sulla finale di Champions League, un’opportunità storica per aggiungere un altro trofeo prestigioso alla propria bacheca, sarebbe il quarto della storia nerazzurra.

Successivamente, i nerazzurri si trasferiranno negli Stati Uniti per partecipare al Mondiale per Club 2025, che si terrà dal 14 giugno al 13 luglio. L’Inter è stata inserita nel Gruppo E del torneo, dove affronterà il River Plate, il Monterrey e gli Urawa Red Diamonds.

Il torneo, che segna il debutto del nuovo formato a 32 squadre, prevede una fase a gironi seguita da eliminazione diretta. Le prime due squadre di ogni gruppo avanzeranno agli ottavi di finale, con le partite decisive che si concluderanno il 13 luglio al MetLife Stadium di New York.

La qualificazione dell’Inter al Mondiale per Club è stata ottenuta grazie al suo posizionamento nel ranking UEFA, che ha premiato la costanza e i successi europei del club negli ultimi anni. Questo torneo rappresenta un’occasione unica per misurarsi con le migliori squadre del mondo e consolidare ulteriormente il prestigio internazionale dell’Inter.

Al Mondiale sarà già un’Inter diversa

L’Inter giocherà il Mondiale per Club con alcuni innesti strategici. Petar Sucic, centrocampista croato classe 2003 proveniente dalla Dinamo Zagabria, è stato acquistato per circa 12 milioni di euro più 3 di bonus. Il suo arrivo è previsto per l’inizio di giugno, in coincidenza con la finestra di mercato speciale per le squadre partecipanti al torneo.

Inoltre, Tomas Palacios, difensore argentino, tornerà dalla sua esperienza in prestito al Monza e sarà a disposizione per il Mondiale. Per quanto riguarda le partenze, i direttori Marotta e Ausilio sicuramente lavoreranno per liberare quei calciatori ad esempio in scadenza il prossimo 30 giugno come Correa ed Arnautovic.

Nico Paz, no all’Inter?

Nico Paz ha avuto una stagione straordinaria con il Como in Serie A, segnando gol decisivi e sfornando assist importanti nel momento cruciale della stagione. Il giovane centrocampista argentino ha attirato l’attenzione di club di alto livello, tra cui l’Inter, che lo considera un obiettivo per il futuro. Tuttavia, il Real Madrid ha mantenuto una clausola di riacquisto sul giocatore, fissata a 9 milioni di euro per l’estate 2025, con incrementi annuali fino a 11 milioni nel 2027.

Nonostante l’interesse dell’Inter, Paz avrebbe espresso il desiderio di tornare a giocare per il Real Madrid in futuro. Il club spagnolo sta valutando se esercitare la clausola di riacquisto, mentre il Como aveva cercato di rimuovere tali clausole per avere maggiore controllo sul futuro del giocatore.