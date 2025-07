Il nerazzurro ha deciso: rottura totale col club | Non poso con la nuova maglia, è divorzio

Si avvicina sempre più il colpo in mezzo al campo per la big di Serie A che punta a rinforzarsi dopo una lunga telenovela.

Le due milanesi, Inter e Milan, si stanno dimostrando tra le protagoniste assolute di questo calciomercato estivo, con strategie ben definite per rafforzare le proprie rose. Entrambe le società stanno lavorando intensamente per portare a Milano talenti e giocatori di esperienza.

L’Inter ha già piazzato colpi significativi, assicurandosi le prestazioni di Luis Henrique, promettente esterno, e rinforzando il centrocampo con l’arrivo di Sučić, talentuoso centrocampista croato. L’attacco nerazzurro si è arricchito anche con Bonny dal Parma. L’obiettivo principale per completare il reparto offensivo sembra essere ora Ademola Lookman, per il quale sono in corso trattative serrate con l’Atalanta.

Sul fronte rossonero, il Milan non è stato da meno. Il club ha già messo a segno l’acquisto di Samuele Ricci dal Torino, un rinforzo importante per la mediana. La ciliegina sulla torta, che ha entusiasmato i tifosi, è stata l’arrivo di un fuoriclasse del calibro di Luka Modrić, che porterà classe ed esperienza.

Il Milan sta anche sondando il terreno per rinforzare le corsie laterali, con i nomi di Pubill ed Estupiñán che circolano con insistenza come possibili terzini di spinta. Il grande sogno per l’attacco rimane Dušan Vlahović, un’operazione complessa.

Attive anche in ottica cessioni

Inter e Milan sono intensamente impegnate non solo sul fronte degli acquisti, ma anche su quello delle cessioni. L’Inter sta pianificando il futuro di alcuni giovani: Buchanan potrebbe finire al Sassuolo, Carboni al Genoa, e Sebastiano Esposito alla Fiorentina, tutti per fare esperienza e crescere. Non sono escluse, però, partenze più significative: si valutano infatti le cessioni di pilastri come Frattesi e Çalhanoğlu.

Il Milan ha già concretizzato due uscite di rilievo: Reijnders è passato al Manchester City, mentre Hernández si è trasferito all’Al-Hilal in Arabia Saudita. La campagna di sfoltimento potrebbe continuare con il difensore Thiaw, che sembra essere nel mirino del Como.

Si stringe per Jashari

Il Milan ha intensificato puntando forte su Ardon Jashari, talento svizzero classe 2002 in forza al Brugge. I rossoneri hanno presentato un’offerta concreta di 32,5 milioni di euro, più 2 milioni di bonus, dimostrando la volontà di accontentare Allegri.

Dal canto suo, Jashari sta esercitando una pressione significativa sul Brugge per facilitare il suo trasferimento. Il giocatore ha rifiutato di partecipare alla foto ufficiale della squadra, ha saltato la presentazione e non ha preso parte alla tournée del club nel Regno Unito. Questi sono chiari segnali della sua ferma intenzione di vestire la maglia rossonera.