IL MONDIALE PER CLUB E’ FINITO: decisione improvvisa della Fifa | Club sconvolti

Mondiale per Club (Instagram) Ilovepalermocalcio

Brutte notizie per alcune squadre che partecipano al Mondiale per club iniziato da circa una settimana negli Stati Uniti.

Il Mondiale per Club, prima della sua rivoluzione, si svolgeva annualmente e vedeva la partecipazione di sette squadre: le vincitrici delle massime competizioni continentali (Champions League per l’Europa, Copa Libertadores per il Sud America, ecc.) più la squadra campione del paese ospitante. Era un torneo breve, a eliminazione diretta.

La nuova formula ha trasformato radicalmente la competizione. Si tratta ora di un torneo quadriennale, con 32 squadre partecipanti provenienti da tutte le confederazioni. La struttura prevede una fase a gironi (otto gruppi da quattro squadre), seguita dalla fase a eliminazione diretta.

Le ultime quattro edizioni del Mondiale per Club, nel vecchio formato, sono state vinte da: il Manchester City (2023), il Real Madrid (2022), il Chelsea (2021) e il Bayern Monaco (2020). Questi club rappresentano l’élite del calcio europeo, che ha dominato la competizione negli ultimi anni.

La nuova edizione negli Stati Uniti ha già regalato risultati record, come la vittoria del Bayern Monaco per 10-0 contro l’Auckland City (squadra neozelandese), dimostrando il divario tecnico tra le formazioni più quotate e quelle provenienti da confederazioni meno blasonate. Questo evidenzia anche la volontà della FIFA di includere una rappresentanza globale.

Grandi incassi per i club

Il Mondiale per Club vanta un montepremi complessivo di 1 miliardo di dollari, suddiviso tra una quota di partecipazione e bonus legati ai risultati. Ogni club partecipante riceverà un gettone di presenza, il cui valore varia in base alla confederazione di appartenenza e al ranking sportivo/commerciale.

Per i club europei, come Juventus e Inter, la cifra base garantita si aggira tra i circa 13 e i 39 milioni di dollari. Le due italiane beneficeranno significativamente da questo torneo. L’Inter ha incassato circa 21,6 milioni di euro, mentre la Juventus ha ricevuto circa 17,1 milioni. A queste cifre si aggiungono i premi per i risultati: ogni vittoria nella fase a gironi vale 1,8 milioni di euro, un pareggio 930mila.

Decisione drastica, addio Mondiale?

Dopo la sfida concitata a Miami tra Boca Juniors e Benfica (2‑2), la FIFA ha comminato squalifiche pesanti. Ander Herrera e Jorge Figal del Boca sono stati fermati per quattro giornate ciascuno a causa delle loro espulsioni, conseguenza di comportamenti ritenuti particolarmente gravi durante l’incontro.

Più lieve, invece, la sanzione per Andrea Belotti del Benfica: espulso nel corso della partita, è stato punito con una sola giornata di stop. Il provvedimento preso nei suoi confronti è stato considerato meno severo rispetto a quello dei giocatori espulsi in precedenza.