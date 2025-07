IL MONDIALE E’ “Pericoloso”: arriva la confessione del giocatore | Cosa succede

Al termine un’edizione innovativa del Mondiale per Club che ha visto protagoniste squadre di tutto il mondo. Non sono mancate le polemiche.

Negli Stati Uniti si è appena conclusa la prima edizione allargata del Mondiale per Club, un torneo che ha rivoluzionato il panorama del calcio internazionale. La competizione ha visto la partecipazione di ben 32 squadre, provenienti da tutte e sei le confederazioni calcistiche del mondo, rendendola un vero e proprio crocevia di culture e stili di gioco.

Il montepremi totale messo in palio era di un miliardo di dollari, una cifra senza precedenti per un torneo di club. Di questi, 525 milioni di dollari sono stati destinati come quote di partecipazione per le squadre, garantendo un incasso significativo anche a chi non ha raggiunto le fasi finali. Le squadre hanno potuto incassare cifre importanti, con la vincitrice che ha ricevuto un totale di circa 100 milioni di dollari.

La copertura televisiva è stata globale, con DAZN che ha acquisito i diritti di trasmissione in diverse aree del mondo, sublicenziandoli poi ad altri broadcaster. In Italia, ad esempio, una partita al giorno è stata trasmessa da Mediaset. Nonostante il periodo e la novità, l’audience delle gare è stata positiva.

Questo ha permesso una visibilità capillare del torneo, raggiungendo milioni di spettatori in ogni angolo del pianeta. L’organizzazione negli Stati Uniti ha mirato a sfruttare la crescente popolarità del calcio nel paese, anche con la scelta di stadi ben distribuiti geograficamente, per massimizzare l’affluenza di pubblico.

Non sono mancate le polemiche

La prima edizione allargata del Mondiale per Club non è stata esente da polemiche. Una delle principali riguarda il calendario sovraffollato e l’impatto sulla salute dei calciatori. Diversi allenatori e associazioni di giocatori hanno espresso preoccupazioni per la mancanza di un adeguato riposo tra le stagioni e le competizioni internazionali, temendo infortuni e un’eccessiva usura dei professionisti.

Un altro punto di critica ha riguardato l’organizzazione delle partite e l’esperienza dei tifosi in alcuni stadi. Sono stati segnalati problemi logistici, ad esempio difficoltà nell’acquisto di acqua all’interno degli impianti. Inoltre, la scelta di non disputare la finale per il terzo e quarto posto ha lasciato perplessi alcuni osservatori.

Parla il centrocampista del Chelsea

Il centrocampista del Chelsea Enzo Fernández, ha lanciato un allarme sulle condizioni climatiche estreme riscontrate durante il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Ha definito “incredibile” il caldo avvertito durante la semifinale contro il Fluminense, giocata alle 15 locali, quando ha addirittura avvertito vertigini e si è dovuto sedere a terra.

Enzo Fernández ha anche evidenziato come il caldo abbia inciso negativamente sul ritmo di gioco, rallentandolo drasticamente e compromettendo lo spettacolo per tifosi e telespettatori. Ha auspicato un ripensamento degli orari delle partite, soprattutto in vista del Mondiale 2026, per garantire una migliore qualità del calcio e, soprattutto, mettere al primo posto la salute.