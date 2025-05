“Il mister dovrebbe finire in carcere”: esplode il caso in serie A, mondo Juve sotto choc

Dichiarazioni senza mezzi termini dell’ex Juventus che spara a zero sul tecnico. Le sue parole scuotono il mondo del calcio.

Nel corso degli anni, diversi allenatori hanno avuto problemi con la giustizia, sia sportiva che ordinaria. Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli, fu coinvolto nel 2012 nell’inchiesta sul calcioscommesse per omessa denuncia di una combine ai tempi del Siena. Squalificato inizialmente per 10 mesi, la pena fu poi ridotta a 4. Nel 2016 fu assolto in sede penale per non aver commesso il fatto.

Delio Rossi, ex allenatore di Lazio, Palermo e Fiorentina, nel 2012 fu esonerato dalla Fiorentina e squalificato per tre mesi dopo aver aggredito fisicamente il giocatore Adem Ljajic durante una partita.

Fabrizio Castori, tecnico con esperienze in Serie A e Serie B, nel 2003 fu squalificato per tre anni (poi ridotti a due) per aver partecipato a una rissa durante una partita di Serie C1. Successivamente, nel 2009, fu rinviato a giudizio per lesioni volontarie e rissa, ma venne assolto.

Silvio Baldini, noto per il suo temperamento, nel 2007, mentre allenava il Catania, fu squalificato fino al 30 settembre e multato di 15.000 euro per aver colpito con un calcio il collega Mimmo Di Carlo durante una partita. Questi episodi evidenziano come anche figure di spicco nel calcio italiano possano incorrere in comportamenti che portano a sanzioni disciplinari.

L’eclettico Evra

Patrice Evra è un ex calciatore francese, noto per la sua carriera in Serie A con la Juventus e in Premier League con il Manchester United. Nato a Dakar nel 1981, ha iniziato la sua carriera in Italia con Marsala e Monza, per poi affermarsi al Monaco. Nel 2006 è passato al Manchester United, dove ha vinto numerosi trofei. Nel 2014 si è trasferito alla Juventus, conquistando tre titoli di Serie A.

Oltre alla sua carriera calcistica, Evra è stato coinvolto in alcune controversie. Nel 2017, mentre giocava per il Marsiglia, è stato sospeso per sette mesi dalla UEFA dopo aver aggredito un tifoso prima di una partita di Europa League.

“Oggi il tecnico andrebbe in prigione”

L’exMan Utd Patrice Evra, ha espresso senza mezzi termini il suo pensiero sull’ex allenatore Sir Alex Ferguson. Durante una recente intervista al podcast SDS, Evra ha dichiarato che, con il suo modo di fare, “se Ferguson allenasse adesso, probabilmente finirebbe in prigione“. Ha poi aggiunto: “Non c’è modo che Ferguson non finirebbe in prigione per quello che farebbe. Sai quanti giocatori ho visto piangere perché li ha presi a male parole, ha lanciato scarpe. Era malvagio”.

Evra ha poi ricordato un episodio specifico risalente al 2011, durante una partita contro il Liverpool ad Anfield. In quell’occasione, Carragher commise un fallo molto duro su Nani. Nonostante la gravità dell’infortunio subito dal compagno, costretto a uscire in barella e visibilmente sofferente, “Ferguson invece disse: ‘Spero che ti sia rotto la gamba, un giocatore dello United non può piangere ad Anfield’ ed eravamo sconvolti”.