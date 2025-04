“Il mio amore per il club non conosce confini”: BOBAN È IL NUOVO DIRIGENTE | Incontro, accordo e firma in mezz’ora

Il croato ha scelto di tornare nel club che ama da sempre: incontro rapido e firma, sarà lui il nuovo dirigente per riportare in alto i colori.

Zvonimir Boban è una delle figure più iconiche nella storia del calcio croato. A livello di club però la maglia che per lui è stata come una seconda pelle è quella del Milan. Non solo per ciò che ha rappresentato in campo, ma anche per il ruolo avuto successivamente da dirigente. Da calciatore, ha incarnato alla perfezione l’eleganza e l’intelligenza tattica del centrocampista moderno.

Dotato di grande visione di gioco, tecnica sopraffina e leadership naturale, ha contribuito ai successi rossoneri con classe e personalità, diventando ben presto uno dei beniamini di San Siro. La sua carriera in maglia rossonera è stata segnata da trionfi e prestazioni memorabili, ma anche da un attaccamento viscerale alla maglia, che lo ha reso simbolo di un Milan vincente e compatto. Dopo il ritiro, Boban ha continuato a seguire il calcio da vicino, mettendo le sue competenze al servizio del club rossonero.

Ma è proprio di qualche giorno fa la notizia clamorosa che vede l’ex fuoriclasse croato pronto a fare ritorno nella dirigenza della squadra che da sempre ama. Una notizia arrivata a sorpresa, e che fa gioire i tifosi, i quali adesso possono sperare di tornare ai fasti di un tempo.

Ritorno a sorpresa di Boban

Il primo amore calcistico di Boban però è stato senza ombra di dubbio la Dinamo Zagabria, squadra in cui è cresciuto e che lo ha fatto conoscere al panorama mondiale.

Ed è proprio in questo club che Zvone ha deciso di fare ritorno, dopo una chiamata del presidente. Una mossa che può essere utile alla squadra per superare il momento di crisi attuale.

Il comunicato ufficiale del club

”L’amore per l’unico club non conosce confini, l’amore per l’unico club non conosce ostacoli, l’amore per il club unisce tutti coloro che amano quel club. Oggi ho invitato la nostra leggenda Blu a tornare attivamente nel calcio croato, nel nostro Dinamo. Dopo aver democratizzato il nostro club, Zvone Boban ha accettato l’invito a tornare nella sua unica e sola Dinamo. Zvone, bentornato a casa”.

Questo il comunicato ufficiale della Dinamo Zagabria, firmato dal presidente Zajec e riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito web.