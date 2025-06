IL MILAN SI PRENDE L’ARGENTINO: Derby vinto e Inter distrutta | Il giocatore vuole cambiare “sponda”

Il Milan è in fase di ricostruzione, vuole alzare il livello della squadra.

Il Milan ha acceso i riflettori su Ardon Jashari, centrocampista svizzero di proprietà del Bruges. Secondo fonti belghe, il club rossonero avrebbe presentato una prima offerta da 30 milioni di euro, bonus inclusi, per provare a strapparlo ai nerazzurri. Non sarà facile: il Bruges ne chiede almeno 40 milioni e storicamente non fa sconti, come già dimostrato nella trattativa per De Ketelaere. Su Jashari, inoltre, si è aperta la concorrenza di club dalla Bundesliga e, nelle ultime ore, anche il Manchester United ha mostrato interesse.

Il Milan continua così a costruire il nuovo centrocampo. Dopo la cessione di Reijnders al Manchester City per 57 milioni e il mancato approdo di Musah al Napoli, i rossoneri puntano a ringiovanire la mediana. Fofana e Loftus-Cheek restano punti fermi, mentre Modric è ancora impegnato al Mondiale per club. In parallelo, il club ha sondato anche il terreno per Javi Guerra del Valencia, segno che il profilo cercato è chiaro: giovane, dinamico e con prospettiva.

Nel frattempo, un’operazione in uscita coinvolge Francesco Camarda, talento classe 2008, che passerà in prestito al Lecce con diritto di riscatto. Il Milan ha inserito un contro-riscatto, per garantirsi la possibilità di riportarlo a Milanello nel caso in cui esploda in giallorosso. L’obiettivo: dargli spazio e continuità in Serie A, lontano dalle pressioni di San Siro.

Il Lecce potrà così scommettere su un prospetto d’oro, soprattutto se dovesse cedere Krstović al Leeds per 25 milioni. Il Milan, invece, spera di ritrovarsi tra un anno con un attaccante pronto per essere il futuro numero nove.

Futuro in bilico tra Italia e Turchia

Il matrimonio tra Rodrigo De Paul e l’Atletico Madrid è destinato a concludersi. Il centrocampista argentino, in uscita dal club spagnolo, è al centro di diverse trattative. Tra i club interessati c’è il Galatasaray, che ha già mosso passi concreti per portarlo in Turchia. Anche l’Italia resta una possibilità concreta: negli ultimi giorni ci sono stati contatti con alcune squadre di Serie A, in particolare il Milan, da tempo estimatore dell’ex Udinese.

De Paul sta valutando il prossimo passo della sua carriera insieme al suo entourage. I colloqui sono continui e, secondo fonti vicine al giocatore, una decisione definitiva potrebbe arrivare a breve. L’argentino ha richieste e un mercato aperto su più fronti: è un profilo esperto, con esperienza internazionale, e per questo molto ricercato in questa finestra estiva.

Galatasaray in pressing, ma spunta anche l’Arabia

Nel frattempo, il Galatasaray punta a chiudere l’affare prima che la concorrenza aumenti. Il club turco sarebbe pronto a formalizzare un’offerta ufficiale nelle prossime ore. L’Atletico ha già dato il via libera alla cessione: De Paul è ufficialmente sul mercato e non ci saranno trattative per un rinnovo del contratto, in scadenza nel 2026.

Oltre alla pista turca, prende corpo anche l’ipotesi Arabia Saudita, dove alcuni club sarebbero pronti a investire cifre importanti per aggiudicarsi il centrocampista. Una destinazione economicamente vantaggiosa, ma che De Paul valuterà con attenzione.