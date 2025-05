Il Messagero: “Palermo-Frosinone non sarà mai una partita come le altre”

Al “Renzo Barbera” di Palermo, questa sera alle ore 20:30, andrà in scena una delle partite più delicate dell’intera stagione di Serie B: Palermo-Frosinone non è soltanto uno scontro diretto tra due squadre che inseguono obiettivi diversi, ma una sfida che potrebbe indirizzare in modo decisivo le sorti delle rispettive stagioni.

Come riportato da Alessandro Biagi su Il Messaggero Frosinone, i giallazzurri si presenteranno in uno stadio infuocato, ma senza il sostegno dei propri tifosi, esclusi per motivi di ordine pubblico. È la prima delle due finali per la squadra di Paolo Bianco, che si gioca la permanenza in Serie B. Il Frosinone, infatti, è quindicesimo in classifica con un solo punto di margine sulla zona playout. Una vittoria a Palermo significherebbe compiere un passo fondamentale verso la salvezza, mentre un pareggio permetterebbe di rinviare il discorso alla sfida di martedì contro il Sassuolo.

Palermo: vietato sbagliare ancora

Dall’altra parte, il Palermo arriva alla sfida con l’obbligo di vincere per difendere l’attuale settimo posto. Dopo i due ko consecutivi con Südtirol e Cesena, la squadra di Alessio Dionisi ha visto ridursi il margine di vantaggio su Bari e Cesena, ora distanti appena un punto. Lo stesso tecnico ha riconosciuto la delicatezza del momento: «Serve una vittoria. Siamo dentro ai playoff, ma dobbiamo meritarceli. Il problema è mentale, dobbiamo andare oltre i nostri limiti», ha dichiarato in conferenza.

I rosanero dovranno fare a meno del centrale Ceccaroni, non recuperato dall’infortunio, e molto probabilmente anche di Magnani. In attacco potrebbe tornare Brunori dal primo minuto, a supporto di Pohjanpalo, con uno tra Verre e Di Francesco nel ruolo di trequartista.

Frosinone: niente errori, niente alibi

Il Frosinone dovrà fare a meno del capitano Marchizza, uscito malconcio contro il Cittadella, e potrebbe rispolverare il 3-4-3, già visto in stagione. In campo si rivedrà Lucioni, con Bettella e Monterisi a completare il pacchetto difensivo. A centrocampo spazio a Kone e Bohinen, mentre nel tridente offensivo agiranno Ambrosino, Kvernadze e probabilmente Ghedjemis, in vantaggio su Partipilo.

Come sottolinea ancora Il Messaggero Frosinone, la squadra di Bianco ha dimostrato in passato di potersela giocare con chiunque, ma ora servono concretezza e intensità. Ogni punto può essere decisivo.

Una sfida dal passato ingombrante

Non sarà una partita come le altre. I precedenti tra Palermo e Frosinone evocano ancora la finale playoff del 2018, una delle più controverse e sentite degli ultimi anni in Serie B. In totale, i confronti sono 11: 6 vittorie per il Palermo, 3 pareggi e 2 successi per il Frosinone.

Stasera non conterà la storia, ma solo il presente. Con la salvezza da una parte e i playoff dall’altra, al Barbera si gioca una gara senza appello.