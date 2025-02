IL MERCATO NON È FINITO: Mario Balotelli arriva a parametro zero | Accordo trovato a mezzanotte

Telenovela infinita per Super Mario Balotelli, che si svincola del Genoa e si accasa in un altro club proprio nelle ultime ore.

Sembrava dover essere un amore duraturo, e soprattutto corrisposto da ambo le parti. Invece quello tra Mario Balotelli ed il Genoa si è rivelato un grosso flirt. Complice di sicuro l’addio di Alberto Gilardino e l’approdo in panchina di Patrick Vieira, che non ha mai visto di buon occhio l’attaccante.

Sta di fatto che l’ex Inter e Milan in rossoblù non ha praticamente mai trovato spazio, tanto che ora è ormai ad un passo dalla risoluzione consensuale con il Grifone. A breve infatti dovrebbe arrivare la notizia ufficiale della separazione tra le parti, con Balo che dunque si troverebbe di nuovo senza squadra.

Questa situazione per lui però potrebbe durare molto poco. A quanto pare infatti c’è un altro club che lo vuole quanto prima, ed è pronto a inserirlo in rosa a parametro zero.

Luce sul futuro di Balotelli

Con l’addio al Grifone che è praticamente cosa fatta, le voci sulla prossima destinazione di Mario Balotelli iniziano a farsi molto insistenti. Saltato il trasferimento al Monza, pare ormai chiaro che il futuro di Super Mario sia ormai proiettato verso l’estero.

Le tante squadre che hanno provato a corteggiarlo nelle scorse settimane, torneranno prepotentemente a farsi sotto, cercando di convincere, e questa volta sul serio, il numero 45 oggi ancora in forze al Genoa.

Quando si chiude?

Adesso è questione di ore. Prima si risolve il contratto con il Genoa, prima Balotelli troverà una nuova squadra con la quale giocare. Sono diverse le Nazioni nelle quali il calciomercato è ancora aperto e che potrebbero accogliere SuperMario.

Brasile, Turchia, Emirati Arabi oppure Stati Uniti? Il classe 1990 non dovrà far altro che sfogliare la margherita, insieme ai suoi agenti, per comprendere il da farsi. Occhio però al colpo di scena: il Trapani, in Serie C, non si è ancora arreso del tutto…