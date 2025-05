Il Marsiglia non fa più per me: voglio solo l’Inter | Il regalo più bello di Marotta ai tifosi

Un nuovo innesto che potrebbe rivoluzionare tutto.

L’Olympique Marsiglia è uno dei club più iconici e vincenti del calcio francese. Fondato nel 1899, ha costruito la propria leggenda attraverso una lunga serie di successi nazionali e internazionali, diventando un simbolo di orgoglio per l’intera città. Con 9 campionati di Ligue 1, 10 Coppe di Francia e 3 Coppe di Lega, l’OM è tra i club più titolati di Francia. Ma il trionfo che più di ogni altro ha segnato la sua storia è la vittoria della Champions League nel 1993, l’unica conquistata da una squadra francese.

Lo Stadio Vélodrome, con la sua atmosfera infuocata e il supporto incondizionato dei tifosi, è un elemento centrale dell’identità del club. Nel corso degli anni, grandi campioni hanno vestito la maglia biancazzurra, da Jean-Pierre Papin a Didier Drogba, contribuendo a costruire la fama dell’OM come squadra passionale, combattiva e sempre capace di entusiasmare.

Oggi il testimone passa nelle mani di Roberto De Zerbi, allenatore italiano apprezzato per il suo calcio propositivo e moderno. La scelta della dirigenza marsigliese punta a rilanciare il progetto tecnico del club, riportandolo ai vertici del calcio francese ed europeo. De Zerbi eredita una squadra ricca di talento, ma che ha bisogno di continuità e visione per tornare protagonista.

Con la sua filosofia basata sul possesso palla e l’intensità, De Zerbi potrebbe essere l’uomo giusto per riaccendere le ambizioni dell’Olympique Marsiglia. Un club dalla storia gloriosa che sogna di riscrivere nuove pagine leggendarie.

Colpo per il presente e per il futuro

L’Inter targata Oaktree, reduce da un’ottima stagione europea, guarda avanti con ambizione e torna protagonista sul mercato. L’obiettivo è rinforzare la rosa in vista del Mondiale per Club, ma anche investire su profili giovani e promettenti in grado di rappresentare un valore aggiunto a lungo termine. In questa direzione si inserisce l’accordo verbale raggiunto con l’Olympique Marsiglia per l’acquisto dell’esterno brasiliano Luis Henrique, classe 2001.

Il giocatore ha chiuso la stagione con 7 gol e 8 assist in 33 presenze, dimostrando velocità, tecnica e visione di gioco. Un profilo ideale per completare la fascia destra, dove Denzel Dumfries è stato un punto fermo, ma la cui assenza per infortunio ha messo in difficoltà la squadra. Luis Henrique rappresenterebbe una risorsa importante sia per dare profondità alla rosa sia per garantire un’alternativa di qualità.

I dettagli dell’operazione

La trattativa tra Inter e Marsiglia è in fase avanzata e l’affare è ormai in dirittura d’arrivo. Le due società stanno definendo gli ultimi dettagli per un’operazione da 25 milioni di euro complessivi: 23 milioni di base fissa più 2 milioni di bonus, legati in particolare al percorso dei nerazzurri nella prossima edizione della Champions League.

Con questo investimento, l’Inter conferma la propria strategia: mixare esperienza e gioventù, puntando su giocatori in crescita e in grado di diventare colonne del futuro. L’arrivo di Luis Henrique va esattamente in questa direzione.