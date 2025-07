Il grande ritorno di GARETH BALE: altro che ritiro | Offerta da 50 milioni di euro

Clamorosa notizia che rimbalza dai media britannici, il forte attaccante gallese potrebbe tornare in prima linea e protagonista.

Gareth Bale ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Southampton, debuttando in prima squadra nel 2006. Le sue capacità come terzino sinistro, in particolare la sua velocità e l’abilità nei calci di punizione, lo hanno rapidamente messo in evidenza. Nel 2007, si è trasferito al Tottenham, dove ha progressivamente affinato le sue doti offensive.

Il suo periodo al Tottenham è stato caratterizzato da prestazioni mozzafiato, che lo hanno consacrato come uno dei talenti più brillanti del calcio europeo. La sua velocità, i suoi dribbling e i gol spettacolari lo hanno reso un giocatore di punta della Premier League.

Nel 2013, Gareth Bale ha compiuto il passaggio al Real Madrid per una cifra record, che lo ha reso il calciatore più pagato al mondo in quel momento (circa 100 milioni di euro). A Madrid, ha formato un tridente d’attacco formidabile con Cristiano Ronaldo e Benzema.

Dopo una parentesi in prestito al Tottenham nella stagione 2020-2021, Bale è tornato al Real Madrid per l’ultima stagione del suo contratto. Successivamente, ha avuto una breve esperienza nella Major League Soccer con il Los Angeles FC.

Ultima stagione e ritiro

Gareth Bale vanta un palmares straordinario, conquistato principalmente durante la sua gloriosa parentesi al Real Madrid. Con i Blancos ha sollevato ben cinque Champions League, tre Mondiali per Club, tre Supercoppe, tre campionati spagnoli, una Coppa del Re e tre Supercoppe di Spagna. A questi si aggiunge una Coppa di Lega inglese con il Tottenham e una MLS Cup con il Los Angeles FC.

All’età di 33 anni, nel 2023, Bale ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico tramite un lungo messaggio sui social. La decisione è arrivata dopo aver rappresentato il Galles ai Mondiali in Qatar 2022 e aver vinto la MLS Cup con il Los Angeles. Ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno fatto parte del suo viaggio, definendosi “incredibilmente fortunato”.

Bale torna protagonista

Gareth Bale sta cercando di acquisire il Cardiff City, il club della sua città natale, recentemente retrocesso in League One, la nostra Serie C. Bale guida una cordata che ha presentato un’offerta formale di circa 40 milioni di sterline (circa 45 milioni di euro). L’obiettivo ambizioso è riportare il club prima in Championship e, successivamente, nella prestigiosa Premier League.

L’offerta, sostenuta da un gruppo di investitori statunitensi, è considerata estremamente seria, spinta anche dal profondo legame personale di Bale con la squadra. Tuttavia, l’attuale proprietario, Vincent Tan, ha per ora respinto l’offerta, considerandola insufficiente. Nonostante questo rifiuto iniziale, Bale mantiene un atteggiamento fiducioso, sperando in un cambio di rotta da parte di Tan.