“Il ginocchio mi fa malissimo, mi ritiro”: il 2025 del tennis inizia MALISSIMO | Carriera totalmente distrutta

Drammatica notizia nel mondo del tennis, con un grande protagonista deciso a dire addio a questo sport per un problema al ginocchio.

Il 2025 del tennis è bello e cominciato con gli Australian Open. Dopo una lunga attesa, dovuta alla pausa invernale, infatti i protagonisti del mondo di questo sport sono tornati in campo, regalando grande spettacolo. Lo ha fatto ovviamente Jannik Sinner, che ha difeso il titolo con un grande cammino in terra australiana.

Tra i nomi celebri invece non è andato benissimo Carlos Alcaraz, eliminato precocemente dal torneo. Tanta sorpresa l’aveva invece destata Novak Djokovic, giunto fino alle semifinali con Zverev (finalista sconfitto poi da Sinner), ma che ha dovuto arrendersi tra i fischi degli spettatori a causa di un importante problema fisico.

Ed è proprio per quanto riguarda gli infortuni che di recente una notizia terribile ha coinvolto il mondo delle racchette, con l’annuncio arrivato proprio dal diretto interessato che ha sancito praticamente un ritiro da questo sport a causa di un grave problema al ginocchio. Una carriera interrotta bruscamente dunque.

Grave infortunio, si ritira un grande protagonista

I guai fisici a volte possono essere molto fastidiosi, tanto da indurre gli sportivi a dire basta e ritirarsi. Lo sa bene Simona Halep, forte tennista rumena, che a causa dei continui problemi al ginocchio sta maturando addirittura l’idea di smettere di giocare.

“Certo che penso al ritiro, e ci penso molto spesso. Sono abbastanza ‘vecchia’ e ho dei problemi da cui non riesco a guarire. Il ginocchio non guarisce“: queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Golazo, che dunque lasciano presagire un addio imminente al mondo del tennis.

Decisione presa, impossibile fare un passo indietro

Sempre nel corso della medesima intervista, la tennista rumena ha specificato: ”Il mio ginocchio mi dà ancora problemi perché è una rottura della cartilagine e non è facile da gestire. Al momento non mi fa male, ma non ho ancora disputato incontri ufficiali. Questo è il problema” .

Non è da escludere dunque che al prossimo appuntamento ufficiale, previsto a breve per il primo turno del WTA 250 di Cluj-Napoca contro Lucia Bronzetti, qualora la Halep dovesse presentare ancora dolori e problemi al ginocchio, non possa ritirarsi dalla gara e mettere la parola fine sulla sua carriera.