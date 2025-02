IL COLPO PIÙ CARO DELLA STORIA DEL CAGLIARI: sono tutti convinti, l’affare si fa | Ufficiale dal 1° luglio 2025

Il club rossoblù sta facendo impazzire di gioia i propri tifosi: è ormai concluso l’affare per il colpo più caro della storia cagliaritana.

Il campionato del Cagliari sta procedendo non proprio in maniera positiva. Dopo l’addio di Claudio Ranieri, che aveva deciso al termine della passata stagione di ritirarsi, salvo poi tornare sulla panchina della Roma a causa della terribile situazione che si sta vivendo in quel di Trigoria, la società ha deciso di puntare su Davide Nicola.

Il tecnico, esperto in materia di salvezza, sta provando al momento a raggiungere questo obiettivo. Le difficoltà però sono parecchie, e la squadra si trova proprio nella zona pericolosa della classifica. Sarà importante dunque che i rossoblù riescano a far bene nelle prossime uscite in modo da recuperare terreno ed evitare di finire in un vortice pericoloso.

Ovviamente questa situazione non sta facendo felici i tifosi, che si aspettavano quanto meno di vivere un campionato più tranquillo, e invece ancora una volta si vedono costretti a soffrire per la permanenza nel massimo campionato. Nelle ultime ore però per la piazza rossoblù sono arrivate delle notizie pazzesche.

La piazza è fuori di testa

Le grandi notizie per i supporters cagliaritani arrivano dal mercato. E non da quello di gennaio che si è ormai concluso, dove il club non ha messo a segno dei colpi altisonanti. Bensì da quello estivo, dove i rossoblù metteranno a segno un colpo che diventerà quello più costoso della storia del Cagliari.

Stiamo parlando di Roberto Piccoli. Il centravanti al momento è proprio in forza alla squadra di Nicola con la formula del prestito. I rossoblù però potranno avvalersi di un diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, che con tutta probabilità verrà esercitato visto appunto quanto di buono sta facendo il giocatore.

Sarà il colpo di mercato più costoso della storia

Al momento il primo posto in questa particolare classifica nella storia cagliaritana è detenuto da Nandez, che solo la scorsa estate ha lasciato il club a parametro zero dopo la scadenza del contratto.

L’uruguaiano venne pagato diversi anni fa 16 milioni di euro. Piccoli invece come detto ha un diritto di riscatto fissato a 12, ma tra il costo del prestito e i vari bonus che sono stati inseriti nell’accordo, la cifra dei 16 mln verrebbe di sicuro superata, e lo renderebbe appunto il giocatore più pagato del club.