Il colpo era solo rimandato: Rashford al posto di Leao | Decisione presa dalla nuova dirigenza

Cominciano a svilupparsi i primi intrecci di mercato.

Massimiliano Allegri torna sulla panchina del Milan dopo undici anni, con l’obiettivo di rilanciare una squadra reduce da una stagione deludente. Tra le priorità del tecnico livornese ci sarà l’analisi delle criticità della rosa e la valorizzazione dei suoi elementi più talentuosi. Uno di questi è Rafael Leão, considerato un punto fermo imprescindibile per la rinascita rossonera.

In una precedente intervista al Corriere della Sera, Allegri aveva elogiato proprio Leão definendolo un giocatore unico nel suo genere: “Non c’è nel mondo un altro che salta l’uomo con la potenza e la leggerezza di Leao”. Il tecnico ha ricevuto rassicurazioni sulla permanenza del portoghese e intende costruire attorno a lui un nuovo assetto offensivo, capace di esaltarne al massimo le qualità tecniche e fisiche.

Negli ultimi mesi, Allegri ha osservato da vicino il Milan e ha maturato una convinzione precisa: Leão deve essere liberato dai compiti difensivi che ne limitano la brillantezza. L’idea è quella di spostarlo in una posizione più centrale, più vicino alla prima punta, per inserirlo stabilmente nel cuore della manovra offensiva.

Tuttavia, il primo ostacolo sarà extracampo: resistere alle offerte dei top club europei. Chelsea, Atletico Madrid e Arsenal monitorano con attenzione la situazione. Ma per Allegri, ripartire da Leão significa puntare sul futuro del Milan.

Rashford risorge e attira il Barcellona

Dopo un periodo complicato al Manchester United, culminato con l’esclusione dai piani di Rúben Amorim per comportamenti poco professionali – come l’uscita notturna in una discoteca di Dublino dopo una sconfitta – Marcus Rashford ha trovato nuova linfa all’Aston Villa. Unai Emery ha scommesso su di lui, integrandolo in un gruppo compatto senza comprometterne l’equilibrio. L’attaccante inglese ha risposto con ottime prestazioni, in particolare come punta centrale, arrivando a insidiare perfino Ollie Watkins, simbolo offensivo dei “Villans”.

Nel 4-4-2 classico di Emery, Rashford ha mostrato la sua duttilità, alternando apparizioni da esterno a quelle in attacco, dove ha esaltato le sue doti in velocità e negli inserimenti. Le 10 partecipazioni a gol durante il suo breve periodo nelle Midlands hanno ridato fiducia al giocatore, che ora si sente pronto per una nuova sfida: indossare la maglia del Barcellona.

L’alternativa a Leão

Il Barça, da tempo interessato a Rafael Leão, potrebbe ora virare su Rashford, attratto dalla sua versatilità e dal momento positivo. Con Raphinha spremuto da una stagione senza soste e l’assenza di un vero vice, l’inglese rappresenterebbe una soluzione ideale per coprire più ruoli senza ingenti investimenti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, i contatti con l’entourage del giocatore si sono intensificati dopo un recente incontro. Rashford, da parte sua, sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio pur di approdare in blaugrana. L’operazione, però, si configurerebbe come un prestito, non un trasferimento definitivo.