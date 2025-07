Il capitano della Nazionale di calcio ha decisamente oltrepassato il limite: ha speso otto milioni per un’automobile.

Nel mondo di calcio di alto livello ͏dove lusso ed ͏eccentricità si uniscono non͏ è strano vedere passioni personali diventare realtà. Un esempio recente proviene da un noto giocatore che ha fatto della sua ammirazione per Batman qualcosa di molto ͏concreto. Non solo un semplice gadget o un accessorio ma una vera Batm͏obile fatta su misura.

Questa bellissima copia ha preso͏ tre anni di lavoro e un gruppo di cinquanta͏ persone molto esperte. Il progetto, che era grande fin dal principio, è costato 8,3 milioni di real brasiliani ovvero quasi 1,3 milioni euro. A gestire il tutto è stato il designer Adhemar Cabral originario di San Paolo che si è occupato di ogni piccolo dettaglio.

Prima di arrivare al possessore, il͏ ͏veicolo è stato per mesi al Dream Car ͏Museum a São Roque,͏ catturando l’attenzione degli amanti e dei ͏curiosi. Non è una macchina, ma un’opera d’arte ispirata al “Tumbler”, il veicolo usato da Batman nella trilogia di Nolan con Christi͏an Bale. Una vera leggenda cinematografica su quattro ruote.

Il padrone, non ha mai ͏tenuto nascosto il suo affetto per Batman. Lo ha reso chiaro con tatuaggi, vestiti a tema e cose ͏fatte su misura. Una volta ad esempio, si è vestito come Batman nel corso di ͏una festa ͏privata; ͏mentre in un’͏altra͏ è andato alla premiere del film T͏he Batman ͏͏a Parigi con R͏obert Pattinson.

Una passione sfrenata

Il dettaglio più curioso? Anche i suoi scarpini da gioco riflettono questa passione. Durante un match tra PSG e St. Etienne nel 2022, ha indossato scarpe con il logo di Batman ben visibile. Nessun gol per lui quella sera, ma vittoria netta per la sua squadra. Il collega Mbappé segnò due reti, con i suoi scarpini ispirati alle Tartarughe Ninja.

Eccoci finalmente al protagonista della storia: Neymar. L’asso brasiliano ha deciso di regalarsi un “giocattolo” da sogno, portando nel proprio garage la sua personale Batmobile. Una scelta che fonde perfettamente la sua passione per i fumetti e il suo stile di vita sopra le righe. Da tempo, per lui Batman è più di un eroe: è un’ispirazione.

La complessità dell’opera

Il designer Cabral ha raccontato che costruire questo veicolo è stata una vera impresa tecnica. “La parte meccanica era molto complessa”, ha dichiarato, sottolineando il grande lavoro necessario per posizionare correttamente il motore e il cambio sull’asse posteriore. Un capolavoro d’ingegneria, insomma, degno di un supereroe secondo quanto riportato da O Globo.

Neymar ha quindi voluto dare una forma concreta alla sua forte passione nei confronti di Batman, fondendo il mondo del calcio con quello della fantasia e dei fumetti. Insomma per lui un vero e proprio sogno diventato realtà: un investimento fortemente voluto e sicuramente costoso.