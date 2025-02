“IL CAMPIONATO È FALSATO”: 10 punti di penalizzazione in classifica | Il calcio italiano affronta uno scandalo gigantesco

Nuovo scandalo nel nostro calcio: il campionato è totalmente falsato. Penalità di ben 10 punti in classifica per un club.

Il calcio italiano è stato spesso scosso da scandali che hanno lasciato il segno nella sua storia. Uno dei più noti è quello di Calciopoli del 2006, che ha coinvolto dirigenti e arbitri in un sistema di favoritismi e manipolazioni arbitrali. La Juventus, principale squadra coinvolta, fu retrocessa in Serie B e privata di due scudetti, mentre Milan, Fiorentina, Lazio e Reggina subirono penalizzazioni.

Un altro caso eclatante è il Totonero del 1980, uno scandalo legato alle scommesse clandestine che portò alla squalifica di diversi giocatori, tra cui Paolo Rossi, poi eroe del Mondiale 1982. Anche nel 2011, il calcio italiano fu travolto dal Calcioscommesse, con giocatori e squadre coinvolti in combine per truccare le partite, causando penalizzazioni e arresti, con la situazione che si è poi ripresentata lo scorso anno.

Non sono mancati poi gli scandali finanziari, come quello del Parma nel 2015, quando il club fallì tra debiti e irregolarità societarie, ripartendo dalla Serie D. Il caso più recente riguarda la Juventus e le plusvalenze fittizie, con penalizzazioni in classifica e squalifiche per alcuni dirigenti. Ad oggi invece i temi più caldi riguardano la situazione economica dell’Inter prima del cambio di proprietà, e quella del Napoli per il trasferimento di Osimhen in azzurro.

Ennesima bomba nel calcio italiano

Se guardiamo a quanto accaduto nelle categorie inferiori del nostro calcio in questa stagione la situazione è davvero molto grave. In particolare nel girone C di Serie C il campionato sta assumendo una piega davvero clamorosa.

La Turris e il Taranto, per varie ragioni, sono state penalizzate di diversi punti in classifica, e adesso rischiano addirittura l’esclusione dal campionato. Di conseguenza il torneo in corso sembra essere quasi falsato. O almeno sono così a pensarla i tifosi e gli addetti ai lavori, su tutti il presidente del Trapani Valerio Antonini.

”Campionato falsato”

“Se li tolgono a noi, li tolgono anche agli altri. Noi siamo tra i pochi ad aver giocato tutte e 4 le partite. Significa che giocheremo in caso alcune giornate e gli altri saranno fermi. È evidente che questo campionato è completamente falsato”.

Così Antonini sul proprio account X. Un pensiero che però ovviamente è dovuto a ciò che rischierebbe il suo club. Il Trapani infatti qualora le squadre in questione venissero escluse, andrebbe a perdere ben 10 punti, conquistati fin qui appunto nelle sfide con le due compagini.