Il brasiliano non ha dubbi: nella testa soltanto una squadra | Acquisto da sogno

Felipe Anderson pronto a dire addio alla Lazio. Il brasiliano non rinnoverà il contratto: vicino all’accordo con un altro club.

Tornato a Roma nel 2021, tre anni dopo il suo primo addio, Felipe Anderson era arrivato alla Lazio nel 2013 direttamente dal Santos incantando il pubblico biancocelesti a intermittenza per 8 anni. Talento cristallino forse rimasto inespresso nonostante picchi di grande classe, il brasiliano è passato anche da West Ham e da Porto negli scorsi anni, ma è all’ombra del Colosseo che ha fatto vedere le cose più importanti.

Ormai una bandiera della Lazio, con le sue 300 presenze messe a referto lo scorso 29 novembre e celebrate con una maglia regalatagli dalla società, le sue strade e quella del club sembrano ormai destinate a separarsi. Il contratto del numero 7 infatti – che a breve spegnerà 31 candeline, non verrà rinnovato con tutta probabilità.

La Lazio infatti non intende rilanciare alle offerte provenienti da altri club, e il cartellino a parametro zero di Felipe Anderson sta facendo gola a tante big del campionato italiano. L’attaccante pare abbia già deciso quale maglia indossare la prossima stagione, anche se un tentativo probabilmente verrà fatto già a gennaio.

Felipe Anderson ha scelto la Juve: contatti costanti

Due i viaggi nell’ultimo mese della sorella agente Juliana Gomes tra Roma e Torino. La Juventus ha intenzione di portare il brasiliano in bianconero, visto che la Lazio non avrebbe intenzione di rilanciare all’offerta di contratto. Giuntoli apprezza il calciatore dai tempi del Napoli e le parti avrebbero già trovato un primo accordo economico.

Per strapparlo alla Lazio già a gennaio, in queste ore era circolata la notizia di una possibile offerta da 4 milioni da parte della Juventus, che però dovrebbe provare l’affondo decisivo a giugno, quando il calciatore potrà lasciare Roma a parametro zero. Intanto l’obiettivo dei bianconeri è quello di arrivare già da subito a un accordo e magari a una firma.

Felipe Anderson: “Futuro? Non posso dire niente”

Interpellato alla fine di Lazio-Lecce, conclusasi proprio con una sua rete da 3 punti, Felipe Anderson è intervenuto ai microfoni della tesate in zona mista sul suo futuro. Su un suo addio però non ha voluto fornire dettagli, affermando: “Ancora non posso dire niente”.

Non è un segreto però che l’idillio tra Lazio e Felipe Anderson sia finito. L’avventura del brasiliano a Roma è ormai agli sgoccioli, e a meno di clamorosi ribaltoni, il numero 7 vestirà la maglia bianconera la prossima stagione.