Il Bologna spicca il volo, con la Champions non si ferma più | Due colpi assurdi da Juve e Inter

La clamorosa annata che sta vivendo il club felsineo comporterà dei pesanti investimenti anche sul mercato per rafforzare la rosa, e a quanto pare due grandi nomi sono pronti a vestire la maglia rossoblù.

Nella stagione in corso una delle sorprese più grandi che abbiamo avuto la fortuna di ammirare nella nostra Serie A, ma anche nei principali campionati europei, è di sicuro il Bologna. Sotto la guida di Thiago Motta, il quale è riuscito a far consacrare diversi calciatori, infatti il club felsineo sta facendo qualcosa di incredibile, tanto da aver portato i rossoblù nella zona valevole l’Europa che conta.

Se fino a qualche settimana fa la qualificazione alla prossima edizione della Champions League sembrava ancora un semplice sogno, adesso, quando mancano poche giornate alla fine, ottenere uno dei piazzamenti utili a raggiungere questo risultato è diventata una cosa fattibile, tenendo poi in considerazione che è sempre più probabile che anche il quinto posto sia utile per giocare la coppa dalle grandi orecchie.

La piazza bolognese dunque è in estasi per ciò che si sta facendo. Sarebbe un traguardo clamoroso, visto che la squadra emiliana ha preso parte a questa competizione una sola volta nella sua storia nel lontano 1964-65. Tuttavia anche per questa ragione si sta iniziando a parlare molto in chiave mercato per il Bologna, e le ultime novità stanno riportando un interesse nei confronti di due grandi nomi, provenienti dalla Juventus e dall’Inter.

Un bianconero per il Bologna

Per giocare senza sfigurare la Champions League ci sarebbe bisogno oltre dei tanti giovani scatenati attualmente in rosa, anche di alcuni elementi di esperienza. Ecco perché il Bologna sta pensando ad Arthur per rafforzare la propria mediana in vista del prossimo anno.

Il centrocampista brasiliano al momento è in prestito alla Fiorentina, che non riscatterà il suo cartellino. A breve dunque l’ex Barcellona tornerà a Torino, ma non per rimanerci, e l’ipotesi rossoblù non è affatto da scartare ad oggi.

Grande arrivo anche dall’Inter

C’è un difensore interista che sta facendo molto bene, ma comunque non sta riuscendo a trovare grande spazio a causa della spietata concorrenza, e per questa ragione potrebbe andarsene in estate.

Si tratta di Yann Bisseck, sul quale il club meneghino punta molto, ma che potrebbe essere ceduto in prestito. E quale club sarebbe migliore di un Bologna pronto a giocare la Champions per raccogliere minutaggio?