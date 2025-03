IBRAHIMOVIC LO MANDA VIA DA MILANELLO: Te ne vai a farti le ossa | Prestito secco senza diritto né obbligo di riscatto

A Milanello cominciano i lavori per l’estate: deciso già l’addio in prestito di un calciatore, che andrà a farsi le ossa in un nuovo ambiente.

Dopo la sosta nazionali saremo giunti al rush finale della stagione. Diverse sono le squadre che devono raggiungere ancora i propri traguardi. Tante altre però pensano già al futuro, in quanto l’annata in corso è praticamente fallita. Un esempio del genere riguarda il Milan. Saltati tutti gli obiettivi, e con il quarto posto che sembra complicato da raggiungere, nella dirigenza rossonera si lavora già per il prossimo anno.

Di sicuro è il futuro della panchina uno dei temi più caldi al momento in quel di Milanello. Allo stesso tempo però anche per quanto riguarda il mercato ci sono diverse situazioni da valutare. Tanti elementi della rosa infatti non sono stati ritenuti all’altezza della situazione, e con tutta probabilità faranno le valigie.

E tra questi ce n’è uno il cui addio è già stato deciso. Sarà una cessione in prestito secco, senza né diritto e né obbligo di riscatto. Una scelta presa da Ibra e company per permettere al calciatore di farsi le ossa. Vediamo però qual è il calciatore in questione che si appresta a salutare, momentaneamente, il Diavolo.

Addio deciso al Milan

Sono diversi i calciatori che se ne andranno dal Milan al termine della stagione. E tra i papabili addii spuntano anche dei nomi importanti. Su tutti ci sono ad esempio quelli di Rafa Leao e Theo Hernandez, che hanno deluso parecchio non rendendo ai livelli attesi.

Oltre a loro però c’è anche un altro giocatore, che sembrava intoccabile, pronto a fare le valigie. Stiamo parlando di Francesco Camarda. Il baby fenomeno rossonero infatti ha trovato poco spazio, soprattutto nella seconda parte di campionato, e per questo con tutta probabilità lascerà il club per approdare in una squadra che lo farà giocare di più.

Dove potrebbe trasferirsi il calciatore?

Il Milan non ha alcuna intenzione di lasciar partire il giovane gioiellino a titolo definitivo e vorrebbe optare per un prestito secco.

A queste condizioni diversi club di Serie A, soprattutto quelli in lotta per la salvezza, potrebbero farci un pensierino. Da non escludere però nemmeno l’opzione Serie B.