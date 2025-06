IBRAHIMOVIC CHIAMA L’ALLENATORE DELLA JUVE: vieni anche tu, ho un progetto per te | Fuga bianconera

Lo svedese è sempre molto attivo grazie ai suoi contatti nel mondo del calcio.

Mentre al Milan alcuni dirigenti sono impegnati nelle prime manovre di mercato, Zlatan Ibrahimovic si concede un periodo di relax in Africa. L’ex attaccante svedese ha condiviso una foto dal Karibu Serengeti National Park, in Tanzania. Nonostante la distanza, resta attivo sul fronte dei contatti, in particolare con Adriano Galliani, suo storico amico e ora dirigente del Monza. Proprio con lui avrebbe parlato di un giovane talento rossonero.

Il nome sul tavolo è quello di Vittorio Magni, terzino classe 2006 cresciuto nel vivaio del Milan. Il Monza punta a prelevarlo in prestito per permettergli di fare esperienza in Serie B, dopo un’ottima stagione con il Milan Futuro. Il club brianzolo sarebbe interessato anche a un eventuale diritto di riscatto, mentre i rossoneri vorrebbero mantenere un contro riscatto per tutelare il potenziale del giovane.

Magni ha un contratto con il Milan fino al 2027 e gode della fiducia della dirigenza, che lo considera una risorsa preziosa per il futuro. Un’esperienza in prestito potrebbe rappresentare il trampolino ideale per accelerare la sua crescita.

Il Monza potrebbe garantire minuti importanti al terzino e valorizzarne il cartellino, mentre il Milan osserva da vicino, con l’obiettivo di ritrovarsi in casa un giocatore già rodato tra i professionisti. Ibrahimovic, anche in vacanza, potrebbe essere l’uomo chiave per chiudere l’operazione.

C’è anche il Milan Futuro

Lamberto Zauli potrebbe essere il nuovo allenatore del Milan Futuro in caso di ripescaggio in Serie C. Il tecnico ha già maturato esperienze significative alla guida di seconde squadre, come dimostrato durante il suo percorso con la Juventus Next Gen, dove ha saputo valorizzare giovani talenti e dare un’identità chiara alla squadra. Proprio questa sua attitudine a lavorare con i giovani e a formare profili pronti per il salto tra i professionisti lo rende un candidato credibile per guidare la seconda squadra rossonera in un campionato impegnativo come la Serie C.

Il Milan Futuro potrebbe avere la possibilità di accedere tra i professionisti grazie ai ripescaggi. In tale scenario, servirebbe un tecnico capace di unire competenza tecnica, visione formativa e conoscenza della categoria: caratteristiche che Zauli ha già dimostrato di possedere. Il club rossonero guarda quindi con attenzione alla sua candidatura, nella logica di un progetto strutturato e coerente.

Ibrahimovic, regista silenzioso anche in vacanza

Dietro le quinte, Zlatan Ibrahimovic continua a muoversi con discrezione ma efficacia. Non solo per la prima squadra, ma anche per il Milan Futuro, dimostrando un coinvolgimento attivo in tutte le sfumature del progetto sportivo rossonero. Anche durante le sue vacanze in Africa, Ibra continua a lavorare, mantenendo contatti e visione strategica.

Il possibile arrivo di Zauli sarebbe un segnale chiaro della volontà del Milan di investire concretamente sul proprio settore giovanile e sulle seconde linee.