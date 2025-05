Ibra se lo è fatto scappare per 10 milioni: ora è il capocannoniere della Champions League | L’ultimo rimpianto

Stagione storta per il Milan che ha commesso tanti errori sia dentro che fuori dal campo. E c’è un grande rimpianto.

La stagione del Milan è stata contrassegnata da grandi aspettative, ma anche da delusioni significative. Paulo Fonseca, ingaggiato in estate, ha iniziato con risultati altalenanti: nonostante la vittoria nel derby contro l’Inter e un successo al Bernabéu contro il Real Madrid in Champions League, la squadra si è trovata all’ottavo posto in Serie A.

Il 30 dicembre, dopo un pareggio casalingo con la Roma, Fonseca è stato esonerato e sostituito da Sergio Conceição. Il portoghese ha debuttato vincendo la Supercoppa Italiana, portando entusiasmo tra i tifosi. Tuttavia, in campionato, i risultati sono rimasti deludenti, con la squadra incapace di risalire la classifica. In Champions League, dopo un girone altalenante, il Milan è stato eliminato ai play off.

La Coppa Italia rappresentava l’ultima occasione per salvare la stagione. Dopo aver eliminato l’Inter in semifinale, il Milan ha affrontato il Bologna in finale. I rossoneri sono stati sconfitti 1-0, con Ndoye che ha segnato il gol decisivo.

La stagione finirà con il Milan fuori dalle competizioni europee. Le prestazioni altalenanti e le delusioni nelle competizioni principali hanno sollevato interrogativi sul futuro tecnico e di molti calciatori.

Il reparto offensivo

Il reparto offensivo del Milan ha visto diversi cambiamenti significativi. Jović è stato ingaggiato rappresentando un’opzione a basso costo e partiva come quarto o quinto attaccante. Morata è stato acquistato dall’Atlético Madrid per 13 milioni di euro, ma dopo soli sei mesi e sei gol in 25 partite, è stato ceduto in prestito al Galatasaray.

A gennaio, il Milan ha investito su Santiago Giménez, prelevandolo dal Feyenoord per una cifra compresa tra 28,5 e 35 milioni di euro, inclusi i bonus . Abraham, arrivato in prestito dalla Roma alla fine del mercato estivo, ha contribuito con qualche gol pesante. A completare il reparto il giovanissimo Camarda.

Rimpianto Guirassy

Serhou Guirassy è stato a un passo dal Milan durante le ultime sessioni di mercato. Il club rossonero aveva individuato l’attaccante guineano, ma non ha mai presentato un’offerta che soddisfava le richieste del club. Guirassy era disponibile per 17,5 milioni di euro, cifra considerata accessibile, ma il Milan ha esitato, lasciando spazio al Borussia Dortmund.

Oggi, Guirassy è il capocannoniere della Champions League con 13 gol, a pari merito con Raphinha del Barcellona. Il suo exploit include una tripletta contro il Barcellona nei quarti di finale, diventando il primo giocatore africano a segnare 13 reti in una singola edizione della competizione.