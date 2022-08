La passione per le scommesse sportive necessita sempre di nuovi referenti, che non sempre sono i bookmaker “duri e puri”: negli ultimi anni infatti i siti scommesse si sono in qualche modo fusi con i migliori casino online dando vita a portali che propongono gioco “tout court” dando modo sia di divertirsi con il betting che con slot machine, roulette ed altri giochi classici nel gaming.

Trovare questi siti è semplice se si usano liste che illustrano tutti i migliori casino online per scommettere sullo sport, ma ci sono alcuni consigli chiave per trovarli comunque.

I migliori casino online possono essere anche i migliori bookmaker?

Per alcuni può suonare come un controsenso, ma è invece una realtà: corrono giorni nei quali su web le specializzazioni stanno venendo meno e sempre più spesso i migliori siti di betting coincidono con i migliori casino online, una sinergia che mette un accento sul concetto di gaming stesso e che cambia il modo in cui i giocatori sono abituati ad interpretarli.

In altre parole è possibile dire che i veri protagonisti dei casino online siano i giochi e lo stesso giocare, che si tratti di farlo attraverso slot machine, roulette o altri software tipici dei web casino, o che si tratti di farlo puntando con le scommesse sportive: un piccolo grande cambiamento che però ha un effetto enorme per i giocatori visto che moltiplica le possibilità per giocare ed essere protagonisti di vincite.

Sì, i migliori casino online possono essere anche i migliori bookmaker: ormai ogni recensione dei siti di gioco dedica uno spazio ad entrambe le possibilità indagando sia sulla presenza di giochi e dei software tipici del gaming online che su quella di un catalogo di betting capace di portare vincite scommettendo.

Questa sinergia è così profonda che non riguarda solo “questioni di catalogo”, ma anche altri dettagli relativi all’offerta di un casino online a partire dai bonus che propone ai giocatori: prima sui casino online i bonus erano sempre disponibili per il gaming, ma ora la maggior parte dei siti offre una doppia possibilità promozionale in funzione del motivo per cui i giocatori decidono di aprire un conto di gioco.

L’esempio più eclatante a riguardo è l’abitudine sempre più frequente di offrire bonus senza deposito per le scommesse sportive: una promozione, che consiste in pochi euro o pochi free spin (i famosi giri gratuiti o giri gratis, famosissimi sui casino online), che permette di giocare immediatamente non appena viene aperto il conto, prima ancora di effettuare il primo deposito di fondi sul conto.

Questi bonus erano appannaggio solo dei casino online e, appunto grazie a pochi euro o giri gratis, permetteva di avere accesso immediato a giochi come slot machine, roulette ed altri software di gioco scelti per la promozione: oggi invece, tanto in Italia quanto nel resto del mondo, i casino online offrono anche varianti dei bonus senza deposito (che non contemplano ovviamente free spin, ma solo credito gratis) espressamente dedicati alle scommesse sportive.

Quanto detto non vale solo per bonus senza deposito, ma anche per i bonus di benvenuto (ormai sempre più spesso offerti in doppia versione), i bonus di gioco e per tutti quelli legati alle “situazioni gestionali” del proprio account di gioco, come ad esempio i bonus deposito che vengono accordati ogni volta che i giocatori usano uno dei metodi di pagamento messi a disposizione per versare nuovi fondi sul proprio conto: bonus che per ovvie ragioni non potranno essere i free spin o i jackpot.

Una sinergia preziosa che premia innanzitutto il web gaming nel suo complesso, un passo inedito che rende i migliori casino online ed i migliori siti di betting quasi la stessa cosa dando modo ai giocatori di spaziare dall’uno all’altro ritrovandosi a giocare “a tutto tondo”.

Un altro esempio a questo riguardo è rappresentato dalle sezioni live, che ormai non mancano né nell’una né nell’altra possibilità: così come i casino live per giocare con giochi in diretta sono diventati la novità tecnologica più amata del web gaming, così il live betting è ormai una certezza che ha conquistato tutti permettendo di puntare nel momento stesso in cui gli eventi stanno avendo luogo.

Ecco come trovare i migliori casino online per scommettere

Per individuare ogni sito dei migliori casino online che offrono anche scommesse sportive una risorsa su tutte sono le liste come quella proposta nell’introduzione, delle alleate capaci di aggiornare continuamente su tutto il meglio del panorama del gaming online, ma chiaramente non bisogna per forza dipendere da queste risorse per trovare tutti i siti più validi: ci sono anche delle preziose linee guida utili a scegliere da soli se valga o meno la pena prestare attenzione ad un determinato casino online.

La prima di queste linee guida è semplice: il casino online in questione deve avere non solo giochi, slot machine, roulette e vari software di gioco, ma anche una sezione betting altrettanto valida nella quale scommettere su tutti gli sport a cui si è interessati, magari anche per scommettere live.

Fermo restando questo primo punto, quali sono gli altri aspetti importanti per stare sicuri di avere davanti uno dei migliori casino online per le scommesse sportive?

Sicurezza – innanzitutto i casino online devono essere sicuri e, almeno tra i siti italiani, il massimo della sicurezza viene garantita dai casino online con licenza ADM / AAMS, cioè quella rilasciata appunto dall’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli, prima conosciuta

come Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato o AAMS): la massima authority in Italia in fatto di gioco legale sia via web che terrestre;

Bonus – i casino online devono avere disponibili bonus esplicitamente dedicati alle scommesse, siano essi bonus di benvenuto, bonus di gioco, bonus senza deposito, bonus deposito o bonus cashback: un elenco nel quale free spin ed jackpot non possono fare parte visto che sia giri gratuiti che jackpot sono bonus perfetti per venire utilizzati su giochi come slot machine, le roulette e sugli altri software di gioco tipici sui casino online;

Termini e condizioni – che siano i termini e le condizioni dei bonus proposti o delle scommesse stesse, i casino online devono avere appunto termini e condizioni vantaggiosi che ogni giocatore responsabile ha il dovere di verificare;

Deposito minimo – il deposito minimo richiesto dal sito deve essere appunto minimo, o che comunque può essere adeguato alle esigenze dei giocatori senza costringerli ad effettuare un pagamento troppo alto rispetto a quello che desiderano;

Metodi di pagamento – i casino online devono avere un ventaglio di metodi di pagamento disponibili che permettano di effettuare un deposito o prelevare delle vincite sui loro conti in tutta comodità ed in modo sicuro: maggiore risulta essere il loro numero e varietà, maggiore risulterà essere la qualità del sito dal punto di vista della gestione del conto di gioco;

Sito mobile – i casino online, sia attraverso un’app per smartphone o una versione del sito ottimizzata per dispositivi mobile, deve permettere ai giocatori di giocare e di gestire il proprio conto di gioco anche in movimento.

Tra tutti questi aspetti, ancora più che il numero delle possibilità di scommessa, dei giochi o dei bonus proposti, il più importante è senza dubbio la sicurezza: una caratteristica fondamentale che impone il consiglio di fare sempre e solo riferimento ai siti ADM / AAMS, che in Italia sono gli unici ad essere considerabili al 100% sicuri con tanto di termini e condizioni allineati alle direttive del Governo.

Come testimoniato da questo articolo, le scommesse sportive stanno sempre più diventando uno dei giochi preferiti dai giocatori italiani: una vera passione in continua crescita che merita referenti di qualità, per questo il tempo speso leggendo ogni recensione o applicando queste linee guida per identificare solo i siti dei migliori casino online è e sarà solo tempo ben speso.