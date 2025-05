HORROR AGLI INTERNAZIONALI DI ROMA: “Dolore insopportabile, mi devo ritirare subito” | Il torneo è già finito

È già partito il countdown per gli Internazionali di Roma che sono considerati tra i migliori eventi del circuito del tennis.

L’ultima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, disputatisi al Foro Italico di Roma, sono stati un evento di spicco nel circuito ATP e WTA 1000, con un montepremi superiore ai 9 milioni di euro. Il torneo ha visto la partecipazione dei migliori tennisti e tenniste del mondo.

Nel singolare maschile, Alexander Zverev ha trionfato per la seconda volta nella sua carriera, dopo il successo del 2017, battendo in finale il cileno Nicolás Jarry con il punteggio di 6-4, 7-5. Questo risultato gli ha permesso di salire al quarto posto del ranking ATP.

Nel singolare femminile, Iga Swiątek ha conquistato il titolo per la terza volta in quattro anni, sconfiggendo Aryna Sabalenka con un netto 6-2, 6-3 in finale. La polacca ha dominato il torneo senza perdere un set, diventando la quinta giocatrice nella storia a vincere più volte gli Internazionali d’Italia senza concedere alcun set.

Nel doppio femminile, le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il titolo, battendo in finale la coppia statunitense Coco Gauff e la neozelandese Erin Routliffe con il punteggio di 6-3, 4-6, 10-8. Questo successo ha segnato il ritorno di un titolo italiano nel doppio femminile a Roma dopo 12 anni, l’ultima volta era stato nel 2012 con Errani e Vinci.

Via all’edizione 2025

Gli Internazionali BNL d’Italia 2025, in programma al Foro Italico di Roma dal 6 al 18 maggio, segnano il ritorno di Jannik Sinner al circuito ATP dopo una sospensione di tre mesi per una positività al clostebol. Sinner ha dichiarato di sentirsi “più libero” e pronto a concentrarsi esclusivamente sul tennis, dopo aver superato le difficoltà personali e professionali legate alla vicenda.

Secondo i bookmakers, i principali favoriti per la vittoria finale sono Novak Djokovic, seguito da Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, entrambi quotati a 11.00. Anche Alexander Zverev e Casper Ruud sono considerati contendenti seri, con quote rispettive di 13.00. Sinner, pur essendo reduce da una lunga pausa, è visto come un potenziale outsider, con le sue quotazioni che potrebbero riflettere l’incertezza legata al suo rientro.

Le dure parole della francese Garcia

La stagione difficile e le premature eliminazioni hanno portato però Caroline Garcia ad una riflessione pubblica sul suo stato fisico e sul futuro della sua carriera. Attraverso un post su Instagram, la tennista francese ha rivelato l’uso massiccio di farmaci antinfiammatori per gestire il dolore alla spalla. “Negli ultimi tempi, ho dovuto assumere tanti farmaci antinfiammatori per provare a contenere il mio dolore alla spalla. Se non lo avessi fatto, il dolore sarebbe stato insopportabile”.

Garcia ha espresso dubbi sulla sostenibilità di spingere il corpo oltre i propri limiti. “Mi domando se abbia senso superare costantemente i limiti imposti dal nostro corpo soltanto per giocare qualche anno in più. Forse ci sono alcune sfide che non vale la pena vincere“, ha concluso, lasciando intendere un possibile ritiro.