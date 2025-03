Ho un problema enorme: Charles Leclerc convoca una riunione urgente in Ferrari | Hamilton non è incluso

Scoppia la bomba in quel di Maranello: Leclerc ha convocato una riunione alquanto urgente e ha fatto fuori dalla stessa il suo compagno di squadra.

La stagione di Formula 1 2025 è partita con grandi aspettative per la Ferrari, che punta tutto su Charles Leclerc e l’esperto Lewis Hamilton, arrivato al team come punta di diamante e che ha ulteriormente riacceso l’entusiasmo dei tifosi e non solo. Tutti dunque si aspettano una Ferrari competitiva in ogni Gran Premio, e che possa addirittura vincere il Mondiale.

Leclerc, dopo alcune stagioni altalenanti, è determinato a riscattarsi e puntare al titolo mondiale. Il suo talento naturale e la sua capacità di leggere le gare lo rendono uno degli asset più importanti per il team. Nonostante le difficoltà degli anni passati, la fiducia in lui resta alta. Dall’altra parte, Hamilton porta con sé una carica di esperienza che può fare la differenza nei momenti cruciali della stagione. La sua mente strategica e il suo talento nel gestire le gare complicate sono risorse preziose per la Ferrari.

Gli appassionati di F1 però sono allo stesso tempo molto curiosi di capire come sarà il rapporto al muretto Ferrari tra i due piloti. E proprio da questo punto di vista nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità, che non sono affatto piacevoli. A quanto pare Leclerc ha convocato una riunione urgente a Maranello non includendo Hamilton.

Succede di tutto a Maranello

Sono giorni di test importanti in casa rossa. E Leclerc dopo i tanti giri messi su a bordo della nuova monoposto ha riscontrato alcune problematiche da discutere con i suoi meccanici.

Nulla di irrisolvibile, che però appunto dovrà essere sistemato attraverso diversi incontri e lavori singolari, nei quali ovviamente non sarà incluso il compagno Lewis Hamilton, visto che le due macchine sono diverse.

Il rapporto tra i due piloti

Nulla di allarmante dunque in casa Ferrari, almeno per il momento. Il rapporto tra il monegasco e il britannico prosegue a gonfie vele per la gioia di tifosi e addetti ai lavori del Cavallino Rampante.

Resterà da capire però se anche a Mondiale iniziato, quando i due potrebbero addirittura combattere per il titolo, questo amore idilliaco continuerà a rimanere oppure si trasformerà in altro.