“HO ROTTO LA COPPA DEL MONDO 2006”: troppo ubriachi e troppo felici | La Nazionale l’ha fatta grossissima

Clamoroso retroscena sul Mondiale del 2006: la coppa del mondo è stata distrutta tra il trambusto generale, causato da alcol e felicità.

Il trionfo dell’Italia ai Mondiali del 2006 in Germania rappresenta una delle pagine più memorabili della storia del calcio azzurro. In un’estate segnata dallo scandalo Calciopoli, la Nazionale guidata da Marcello Lippi è riuscita a compattarsi e a trasformare le difficoltà in energia positiva, conquistando il quarto titolo mondiale con cuore, grinta e grande organizzazione di squadra.

Il cammino dell’Italia è stato esemplare: solidità difensiva, spirito di gruppo e un gioco concreto hanno portato gli Azzurri fino alla finale contro la Francia. L’ultimo atto poi è entrato nella leggenda: dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, deciso dal rigore di Zidane e dal colpo di testa di Materazzi, si è arrivati ai calci di rigore. È stato proprio Fabio Grosso, simbolo inaspettato di quell’avventura, a segnare il penalty decisivo, regalando all’Italia la coppa del mondo.

Ovviamente tutti coloro che hanno fatto parte di quella spedizione sono diventati veri e propri eroi per i tifosi. Di conseguenza sempre più aneddoti e rivelazioni vengono portati alla luce, incrementando la curiosità degli appassionati. Uno di questi però ha davvero del clamoroso.

La clamorosa rivelazione sulla coppa del mondo

In tempi di Covid spesso e volentieri calciatori, allenatori e simboli del mondo del pallone si sono ritrovati, così come tutte le persone comuni, a fare lunghe chiacchierate in diretta sui social o su vari altri canali.

Lo stesso ha fatto Fabio Cannavaro, capitano dell’Italia del 2006, che ha partecipato ad un incontro virtuale con i due noti comici Pio e Amedeo. Ed è proprio a loro che ha fatto una clamorosa rivelazione sulla coppa del mondo.

Ecco che cosa è successo

”La coppa del Mondo è tutta d’oro. Quella che si vede in tv, in campo e nei festeggiamenti, è quella reale. Poi una volta che i calciatori entrano negli spogliatoi, quelli della Fifa la sostituiscono per sicurezza, dandoti danno una copia che è quella che abbiamo rotto appena arrivati a Roma”

Così Cannavaro, che ha svelato questo dettaglio su quanto accaduto durante i festeggiamenti al ritorno in patria. Un fatto causato dall’enfasi del momento, prevedibile dopo aver vinto un Mondiale.