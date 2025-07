Ho perso mia moglie, lascio il calcio: Juve, è una vera tragedia | Il club si unisce al lutto del giocatore

Tragedie così fanno riflettere un po’ tutti.

La vita di un calciatore, spesso idealizzata per fama e successo, può essere profondamente sconvolta da un lutto in famiglia. Dietro la maschera dell’atleta ci sono persone comuni, con affetti e fragilità come chiunque altro. La perdita di un genitore, di un fratello o di un figlio può spezzare equilibri emotivi costruiti negli anni, influenzando non solo la sfera personale ma anche quella professionale. Il dolore, improvviso o atteso, non conosce maglie né stadi.

In molti casi, i calciatori scelgono di continuare a giocare per onorare la memoria del caro scomparso. Altri, invece, si prendono un momento di pausa, incapaci di gestire il peso del lutto sotto la pressione dei riflettori. Ogni reazione è umana e legittima, ma spesso il mondo del calcio fatica a lasciare spazio al dolore, pretendendo sempre performance e freddezza emotiva. Questo può portare a crolli psicologici invisibili, che si manifestano in campo con cali di rendimento o infortuni frequenti.

Molti atleti hanno raccontato pubblicamente come il lutto abbia cambiato per sempre la loro prospettiva. Alcuni trovano nuova forza nel ricordo, altri si sentono svuotati, incapaci di ritrovare la stessa passione. In questi momenti, il supporto del club, dello staff e dei compagni diventa fondamentale.

Raccontare queste esperienze, senza retorica ma con rispetto, è essenziale per umanizzare la figura del calciatore e ricordare che, dietro ogni numero sulla maglia, c’è una storia fatta di gioie, dolori e perdite come quella di tutti noi.

Dal falegname alla Juventus

Moreno Torricelli incarna la favola calcistica che ogni bambino sogna. A 22 anni, mentre faceva il falegname e giocava nei dilettanti della Caratese, la Juventus lo scelse portandolo in Serie A. Da un giorno all’altro, si ritrovò sul palcoscenico dei grandi, protagonista di una squadra che avrebbe vinto tutto, in Italia e nel mondo. In quattro stagioni, diventò un simbolo di dedizione e umiltà, costruendo un legame speciale anche con un giovane Del Piero, spesso ospite a casa sua, dove la moglie Barbara gli tagliava i capelli.

Barbara, l’amore di una vita, Torricelli l’aveva incontrata a 15 anni. Un colpo di fulmine in bicicletta, una vita insieme segnata però da un dramma improvviso. Nel 2010, a soli 40 anni, Barbara muore di leucemia. I sintomi iniziarono poco prima di Natale: stanchezza persistente, febbre lieve. I controlli ospedalieri portarono alla diagnosi e a una corsa disperata contro il tempo.

Il calvario silenzioso e l’addio al calcio

Dopo tre cicli di chemioterapia, la malattia non andava in remissione. I medici furono chiari: solo il 2% di possibilità di guarigione per ogni anno successivo al trapianto. Torricelli tenne tutto dentro, per proteggere la speranza dei suoi figli e della moglie. Solo negli ultimi giorni rivelò la verità, lasciandosi andare al pianto.

Dopo la morte di Barbara, il calcio non fu più lo stesso. Allenare il Figline gli dava sollievo, ma quando arrivò un’offerta dal Crotone, la rifiutò. I figli non potevano perdere anche la casa. «La famiglia è donna», disse. E senza Barbara, nulla aveva più senso.