HO PERSO IL VOLO PER GLI STATES: salta il Mondiale per club, Chivu lo ha saputo dai telegiornali

Non buone notizie per il nuovo allenatore nerazzurro che esordirà sulla panchina proprio al Mondiale in USA.

La FIFA ha introdotto un format rivoluzionario per il Mondiale per Club: il torneo si disputa ogni quattro anni e vedrà la partecipazione di 32 squadre. Le prime due classificate accedono alle fasi ad eliminazione diretta con la finale prevista a metà luglio.

Nel debutto, il Bayern Monaco ha imposto la sua legge contro l’Auckland City, una formazione amatoriale neozelandese, travolgendola per 10‑0: un risultato storico che evidenzia i grandi squilibri tra club professionistici e dilettanti. Poche ore dopo il Paris Saint Germain ha centrato un rotondo 4‑0 ai danni dell’Atletico Madrid, dominando con autorità la partita inaugurale del Gruppo B.

Grande attenzione anche sul debutto casalingo dell’Inter Miami, squadra ospitante che ha ottenuto un pareggio a reti inviolate contro gli egiziani dell’Al Ahly, grazie ad una partita difensiva solida e a un superlativo portiere Ustari, che ha parato anche un rigore. Lionel Messi ha provato a sbloccare il risultato colpendo la traversa nel finale.

Questi primi verdetti suggeriscono una competizione spettacolare, seppur con risultati spesso sbilanciati. Da un lato, lo spettacolo offerto dai top club europei; dall’altro, l’incertezza delle outsider che si cimentano per la prima volta in un torneo del genere.

La nuova Inter di Chivu

L’Inter, inserita nel Gruppo E, sfida Monterrey (Messico), Urawa Red Diamonds (Giappone) e River Plate (Argentina). Il debutto con il Monterrey è previso per la notte di martedì 17 giugno al Rose Bowl di Los Angeles alle 3:00 ora italiana), seguito da Inter-Urawa sabato 21 giugno e la sfida col River Plate mercoledì 25.

Sarà l’esordio per il neo allenatore Christian Chivu, che dovrà fare i conti con una sorta di emergenza offensiva. L’attacco nerazzurro potrà contare, oltre che sui titolarissimi Thuram e Martinez, anche sul giovanissimo Di Pieri e sui fratelli Esposito, Sebastiano e Pio.

La situazione di Taremi

La guerra tra Israele e Iran ha impedito a Mehdi Taremi di partire da Teheran per unirsi all’Inter in vista del Mondiale per Club. Le autorità iraniane hanno chiuso lo spazio aereo per motivi di sicurezza, bloccando il centravanti in un luogo protetto nella capitale iraniana. Nonostante fosse al sicuro, Taremi non raggiungerà la squadra a Los Angeles e non potrà nemmeno fare rientro in Italia.

La sua assenza costringe Chivu a ridisegnare l’attacco: rimangono solo Lautaro e Sebastiano Esposito a disposizione, visto che anche Carboni e Pio Esposito non sono ancora disponibili, mentre Thuram è in dubbio per l’esordio contro Monterrey.