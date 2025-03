“Ho la caviglia distrutta, mi devo operare”: STAGIONE FINITA SUL PIÙ BELLO | La Lazio è nei guai

Pessime notizie quelle che arrivano in casa Lazio, il pupillo di mister Baroni alza bandiera bianca: stagione già finita

Gli impegni delle nazionali sono giunti al termine. A breve si riprenderà con il campionato dove è ancora tutto in gioco. Lo sa benissimo la Lazio che, oltre all’Europa League, ha un altro obiettivo da raggiungere: quello del quarto posto.

Ovviamente, tutto questo, significa solamente una cosa: qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Lo sa benissimo mister Baroni che dovrà ripartire dopo la pesante sconfitta rimediata, in quel di Bologna, contro i felsinei di Italiano.

Alla corsa per raggiungere la massima competizione europea, però, non vedrà protagonista uno dei pupilli del tecnico Baroni. Il calciatore, proprio nelle ultime ore, si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

L’operazione è andata per il verso giusto, anche se questo è stata una (inevitabile) “condanna”: la sua stagione sportiva, infatti, si può già definire conclusa in questo mese di marzo. Il tutto è stato annunciato con un lungo post pubblicato sul sul account Instagram.

Lazio, pessime notizie per Baroni: stagione finita in anticipo per il centrale

Una stagione tutt’altro che semplice quella che ha visto come protagonista Patric. Il centrale spagnolo non è mai stato al top della forma. Soprattutto dopo il problema muscolare che ha accusato nel match, di andata, disputato e vinto contro il Como. In quella occasione aveva avvertito un forte dolore alla caviglia. Il dolore, però, non gli ha impedito di continuare a fare quello che di più ama al mondo. Peccato però che, nonostante l’utilizzo di antinfiammatori ed infiltrazioni, le cose non andavano a migliorare affatto.

Dopo una serie di esami la diagnosi che lo ha gelato: lesione longitudinale (split) peroneo corto. Invece dell’operazione immediata tentò la via della terapia conservativa. Purtroppo per il centrale difensivo, però, le cose non andavano affatto a migliorare. Fino a quando, nelle ultime ore, non si è sottoposto ad una importante operazione chirurgica che è andata per il verso giusto. Questo, però, lo ha “condannato” ad una chiusura anticipata della stagione.

Stagione già finita, tegola in casa Lazio: appuntamento per la prossima stagione

L’operazione, a questo punto, per Patric era a dir poco inevitabile. Ora dovrà solamente recuperare dall’inspessimento del tendine del malleolo. L’operazione è avvenuta a Murcia, precisamente nell’ospedale Quironsalud. Oltre al post su Instagram il centrale quasi 32enne (li compirà ad aprile) ha pubblicato una immagine di lui steso sul lettino, post-operazione, con il pollice alzato.

Era ritornato in campo, da titolare, nella sfida di ritorno degli ottavi di Europa League contro il Viktoria Plzen. Una stagione che, come riportato in precedenza, si è chiusa in anticipo e con soli 18 gettoni (tra Serie A, Europa League e Coppa Italia) ed una rete.