Ho bisogno di te, ora più che mai: ALEX DEL PIERO RICEVE LA TELEFONATA DELLA VITA | Appuntamento urgente in ufficio

Il campione del mondo 2006 ha ricevuto una telefonata a sorpresa, ed è pronto a rimettersi in gioco per risolvere la situazione tragica.

Ci sono campioni che non hanno di certo bisogno di presentazioni. E uno di questi è di sicuro Alessandro Del Piero. Icona assoluta sia per la Juventus che per la nazionale, con la quale ha vinto il Mondiale del 2006, è considerato uno dei più forti calciatori italiani della storia. Con il suo stile di gioco elegante, la capacità di segnare gol decisivi e la sua abilità nei calci di punizione, Del Piero è diventato un simbolo della Juventus e del calcio italiano.

Proprio la sua fedeltà al club torinese, per oltre 19 anni, lo ha reso un esempio di professionalità e attaccamento, ma soprattutto lo ha fatto finire nel cuore dei tifosi juventini, che ancora oggi lo ricordano con grande affetto. Dopo il ritiro dal calcio giocato, Del Piero ha continuato a essere coinvolto nel mondo del calcio come commentatore.

Adesso però le cose per lui sembrano essere improvvisamente cambiate. Pinturicchio infatti avrebbe ricevuto una chiamata a sorpresa per prendere un appuntamento urgente in ufficio, che vedrebbe il suo ritorno in pista per risolvere la situazione a dir poco complessa del club.

Convocato Del Piero in ufficio

La situazione in casa Juventus si sta facendo davvero complicata. I risultati continuano ad essere negativi, e sia Thiago Motta che Cristiano Giuntoli sembrano ormai aver perso il controllo della situazione. Ed è per questa ragione che a breve potrebbe intervenire John Elkann in persona.

Non è da escludere infatti che questo, per salvare il progetto messo in piedi solo la scorsa estate, chiami in società una figura che faccia capire a tutti che cos’è il mondo Juve. E di sicuro, a tal proposito, meglio di Alessandro Del Piero non c’è nessuno.

I tifosi sono entusiasti

Il ritorno di Del Piero a Torino farebbe gioire anche i tifosi juventini, che ultimamente sono andati su tutte le furie dopo i risultati ottenuti dalla squadra (vedi la bordata di fischi piovuta allo Stadium dopo il Benfica).

Staremo a vedere dunque se questa ipotesi si tramuterà in qualcosa di più, con la speranza di ambiente e appassionati di vedere nuovamente una bandiera nel proprio club che sta crescendo sempre di più.