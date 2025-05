HERNAN CRESPO È IL NUOVO ALLENATORE | Prima panchina in Serie A e subito in lotta per l’Europa: progetto biennale

L’ex bomber argentino potrebbe trovare dalla prossima stagione una panchina in Serie A. Per lui sarebbe un ritorno.

Hernán Crespo è stato uno degli attaccanti più prolifici e rispettati del calcio mondiale. Cresciuto nel settore giovanile del River Plate, esordì in prima squadra nel 1993. La sua carriera europea iniziò nel 1996 con il Parma, dove ottenne successi significativi, tra cui la Coppa UEFA e la Coppa Italia.

Successivamente, giocò per Lazio, Inter, Chelsea, Milan e Genoa, conquistando numerosi titoli nazionali e internazionali. Con la nazionale argentina, partecipò a tre Coppe del Mondo e vinse la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atlanta 1996.

Dopo il ritiro nel 2012, Crespo intraprese la carriera di allenatore. Iniziò frequentando il corso UEFA Pro a Coverciano, ottenendo ottimi risultati. Nel 2014, divenne allenatore della Primavera del Modena, per poi assumere la guida del club emiliano in Serie B nel 2015. Nel 2020, conquistò il suo primo titolo da tecnico con il Defensa y Justicia, vincendo la Coppa Sudamericana. L’anno successivo, assunse la guida del São Paulo, con cui vinse il campionato Paulista nel 2021.

Nel 2022, Crespo si trasferì in Qatar per allenare l’Al-Duhail, con cui vinse tre titoli nazionali nella sua prima stagione. Tuttavia, a ottobre 2023, fu esonerato a causa di risultati deludenti. Successivamente, assunse la guida dell’Al-Ain negli Emirati Arabi Uniti, ma anche lì fu esonerato nel novembre 2024 dopo una serie di risultati negativi, tra cui una sconfitta per 5-1 contro l’Al-Nassr nella AFC Champions League.

La Lazio di Baroni

La stagione della Lazio, guidata da Marco Baroni, ha visto i biancocelesti impegnati in un’intensa lotta per la qualificazione alla Champions League, con prestazioni altalenanti in campionato e in Europa League. A rovinare i piani un’amara eliminazione in Europa League per mano del Bodo Glimt.

Il presidente Claudio Lotito ha espresso delusione per l’andamento della squadra, sottolineando che la gestione dell’organico e le scelte tattiche non hanno soddisfatto le aspettative. La gestione degli infortuni, delle squalifiche e delle rotazioni dei giocatori ha suscitato critiche interne. Lotito ha dichiarato che il futuro di Baroni alla guida della squadra dipenderà dai risultati ottenuti nelle ultime partite di campionato.

Crespo torna in Italia?

Attualmente Hernán Crespo è senza panchina. dopo esperienze in Brasile, Qatar e Emirati. La sua ultima panchina è stata quella dell’Al-Ain, squadra degli Emirati Arabi Uniti, da cui è stato esonerato a novembre 2024.

Se la Lazio dovesse decidere di interrompere il rapporto con Marco Baroni, il profilo di Crespo potrebbe tornare d’attualità. Con un progetto biennale, la sua esperienza internazionale e la conoscenza del calcio italiano potrebbero rappresentare un valore aggiunto per la squadra biancoceleste. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme riguardo ad una possibile trattativa, ma questa resta una suggestione che piace a molti tifosi.