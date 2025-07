“HANNO VINTO DUE DOPATI”: scoppia il panico a Wimbledon | Notizia folle dall’Inghilterra

Wimbledon è oramai terminato da qualche giorno ma è scoppiato un vero e proprio scandalo. Una notizia da brividi.

Da pochi giorni è ufficialmente terminato Wimbledon 2025. Il torneo di tennis più antico al mondo regala come sempre emozioni e per la prima volta, quest’anno, si è visto trionfare un italiano. Stiamo parlando del numero uno al mondo nel ranking ATP Jannik Sinner che è riuscito in un’impresa.

Numero uno anche del seeding, ha rispettato le aspettative nonostante un momento tutt’altro che roseo. Il 2025 ha regalato dapprima il successo agli Australian Open al tennista, poi però, la stangata. Una squalifica lunga terminata solamente con l’inizio degli Internazionali d’Italia.

Proprio a Roma, la finale, è stata amarissima. Dopo un percorso eccezionale in cui aveva estromesso dal torneo i vari Navone, De Jong, Cerundolo, Ruud e Paul, Sinner ha conquistato l’ultimo atto. Una volta in fondo, però, si è dovuto “accontentare” di una medaglia d’argento. Alcaraz è riuscito a sconfiggerlo per 2 set a 0.

Questo però, non ha demoralizzato il numero uno al mondo che si è presentato al Roland Garros pieno di energie e di speranze. E così è stato. Sin da subito ha dimostrato di essere sul pezzo ma anche in questo caso, per la seconda volta di fila, si è dovuto arrendere in finale. Il solito Alcaraz è riuscito a neutralizzarlo (2-3).

La grande rivincita

Ma Sinner non aspettava altro che una rivincita. Ancora più invitante e gustosa se ottenuta nel corso di una finale di un Grande Slam. E Wimbledon ha rappresentato una svolta totale. Sia per il tennista italiano, sia per il tennis italiano che, così in cima, non c’era mai arrivato prima d’ora.

Sinner è stato infatti il primo tennista italiano della storia a trionfare sull’erba di Wimbledon. Ha inciso prepotentemente il suo nome negli annali della storia sportiva e non solo. E lo ha fatto in seguito a una finale emozionante giocata contro…Alcaraz. Questa volta però il risultato è stato netto a favore del tennista azzurro: 4-6 6-4 6-4 6-4. Al termine della competizione, però, non sono mancate le polemiche.

Le polemiche

Dopo il trionfo di Sinner a Wimbledon, il Telegraph, ha pubblicato un editoriale pungente. Da un lato infatti, il noto giornale, ha elogiato la forza mentale e il talento cristallino del numero uno azzurro, dall’altro invece ha fatto riemergere l’ombra oscura della squalifica per doping, utilizzata dai detrattori per sminuire il successo.

Insomma Sinner ha pagato per il suo errore ma per molti come appare evidente, non è abbastanza. Il suo nome appare ora scolpito tra i vincitori di Wimbledon ma le polemiche nei suoi riguardi non sono terminate. “Vittoria dei nervi…e degli avvocati” scrive il Telegraph, lasciando intendere che il passato di Sinner resta un macigno.