Hanno modificato il campo: la Federazione ha scoperto tutto | Arriva la sconfitta a tavolino

Anche i dettagli possono fare la differenza, ma questa volta è intervenuta la Federazione.

Il campo da calcio è una superficie rettangolare utilizzata per le partite di calcio, con misure regolamentari stabilite dalla FIFA: la lunghezza deve essere compresa tra 100 e 110 metri, mentre la larghezza tra 64 e 75 metri per le competizioni internazionali. Al centro del campo si trova la linea mediana e il cerchio di centrocampo con un raggio di 9,15 metri, dove ha inizio ogni tempo di gioco e si effettuano le riprese dopo i gol.

Le aree principali sono l’area di rigore (16,5 metri dal palo e dalla linea di porta), l’area di porta (5,5 metri), e il dischetto del rigore, posto a 11 metri dalla porta. Gli angoli sono segnati da bandierine e da un quarto di cerchio con raggio di 1 metro per delimitare lo spazio da cui si calcia il corner. Le porte misurano 7,32 metri di larghezza e 2,44 metri di altezza.

Il manto erboso è un elemento fondamentale. Può essere naturale, artificiale o misto. L’erba naturale viene curata con attenzione per garantire omogeneità e sicurezza, con tagli regolari e sistemi di drenaggio efficaci. Nei climi freddi o piovosi, molti stadi utilizzano riscaldamento sotterraneo per mantenere il terreno in condizioni ottimali.

L’illuminazione, la pendenza del campo (leggermente inclinato verso i lati per il deflusso dell’acqua), e la manutenzione ordinaria contribuiscono al buon funzionamento del terreno di gioco, assicurando visibilità, regolarità e sicurezza per i calciatori.

Strategia sottile, effetto concreto

Il Sunderland ha adottato una soluzione tanto discreta quanto intelligente: arretrare di due metri i cartelloni pubblicitari a bordo campo.

Questa modifica apparentemente marginale ha avuto un impatto diretto sulla dinamica del gioco, riducendo lo spazio disponibile per le rimesse laterali e limitando l’efficacia degli avversari.

Un ostacolo mirato contro il Coventry

La scelta è stata pensata per contrastare il Coventry, squadra particolarmente pericolosa su cross e colpi di testa, e la più prolifica in queste situazioni tra Premier League ed EFL.

In particolare, la mossa mirava a ostacolare Milan van Ewijk, specialista nelle rimesse laterali lunghe, proteggendo così il vantaggio del Sunderland nel ritorno dei play-off. Un vero e proprio colpo di genio.