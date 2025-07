“HANNO CERCATO DI DOPARMI”: scandalo doping in serie A | L’attaccante ammette tutto e porta il club in tribunale

Rivelazione choc del calciatore che pubblicamente denuncia tutto e scatena un grande clamore mediatico. Che cosa è successo.

Il doping ha purtroppo macchiato la storia del calcio con casi celebri e squalifiche significative. Uno degli episodi più noti è quello di Diego Armando Maradona: il “Pibe de Oro” fu squalificato prima per cocaina nel 1991 (15 mesi) e poi per efedrina durante i Mondiali del 1994.

Un altro caso che fece scalpore fu quello di Edgar Davids. Il centrocampista olandese della Juventus risultò positivo al nandrolone nel 2001, ricevendo una squalifica di quattro mesi. Questo fu uno dei tanti episodi legati al nandrolone che coinvolsero diversi calciatori in quel periodo, sollevando interrogativi sull’uso di steroidi anabolizzanti.

Anche Pep Guardiola finì nell’occhio del ciclone per doping. Quando giocava nel Brescia, nel 2001, venne trovato positivo al nandrolone. Anche se in seguito fu assolto in appello dopo un lungo iter giudiziario, inizialmente scontò una squalifica di quattro mesi, che gli impedì di scendere in campo.

Claudio Caniggia, il “Figlio del Vento”, fu squalificato per ben 13 mesi nel 1993, quando vestiva la maglia della Roma, per positività alla cocaina. La sua vicenda evidenziò come le sostanze stupefacenti potessero minare la carriera di atleti di alto livello, indipendentemente dalle presunte finalità dopanti.

Casi recenti di doping

Recentemente, il calcio è stato scosso da due importanti casi di doping che hanno coinvolto Paul Pogba e Papu Gomez, entrambi con pesanti conseguenze sulle loro carriere. Paul Pogba, centrocampista francese, è risultato positivo al testosterone. Inizialmente condannato a quattro anni di squalifica, la pena è stata ridotta a 18 mesi dal TAS nell’ottobre 2024. Pogba è tornato in campo e ora gioca con il Monaco.

Per quanto riguarda Alejandro “Papu” Gomez, l’attaccante argentino è stato squalificato per due anni nell’ottobre 2023. La positività è stata riscontrata alla terbutalina, una sostanza che il giocatore ha dichiarato di aver assunto involontariamente tramite uno sciroppo per la tosse di suo figlio. Gomez è ripartito dal Padova e giocherà in Serie B.

“Volevano doparmi”-Il club lo denuncia

Allan Saint-Maximin ha mosso gravi accuse contro il Fenerbahçe, club dove ha militato in prestito nella stagione 2024-25. Come riporta anche il “Corriere.it”, l’esterno francese sostiene che il club turco avrebbe tentato di fargli assumere trattamenti medici in violazione delle norme antidoping. Saint-Maximin ha parlato di “situazioni folli”, esprimendo però grande stima per José Mourinho, definito un “allenatore eccezionale”.

Il Fenerbahçe ha reagito con veemenza alle dichiarazioni di Saint-Maximin. La società turca ha fermamente negato ogni accusa, definendo le sue affermazioni “false e diffamatorie”. Il club ha inoltre annunciato l’intenzione di intraprendere azioni legali contro qualunque dichiarazione possa danneggiare la propria immagine.