Hamilton via subito dalla Ferrari: “È una sua decisione” | Clamoroso ritiro a metà stagione

Non è partita al meglio l’avventura del pilota britannico con il team di Maranello: speculazioni sul suo conto.

L’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari ha generato grandi aspettative tra i tifosi della Scuderia. Il sette volte campione del mondo ha dichiarato di voler rendere questa stagione “memorabile” dopo il suo passaggio da Mercedes a Ferrari. Tuttavia, l’adattamento alla nuova squadra si è rivelato più impegnativo del previsto, con Hamilton che ha ammesso di non aver previsto quanto sarebbe stato difficile ambientarsi in Ferrari.

Nonostante le difficoltà iniziali, Hamilton ha mostrato segnali positivi durante il Gran Premio di Imola, dove ha recuperato dalla dodicesima posizione in griglia fino a concludere al quarto posto, il suo miglior risultato stagionale . Questo piazzamento ha entusiasmato i tifosi italiani, che hanno accolto calorosamente il pilota britannico nel suo debutto a Imola con la Ferrari.

La gara è stata vinta da Max Verstappen, che ha superato Oscar Piastri alla prima curva e ha mantenuto la leadership fino alla fine, conquistando la sua seconda vittoria stagionale. Lando Norris e Oscar Piastri, entrambi su McLaren, hanno completato il podio, mentre Charles Leclerc ha terminato sesto, evidenziando le difficoltà della Ferrari nel competere con Red Bull e McLaren.

Attualmente, Hamilton si trova al settimo posto nella classifica piloti con 53 punti, dietro al compagno di squadra Leclerc, che ne ha 61. Con la stagione ancora lunga e numerose gare da disputare, Hamilton e la Ferrari sperano di migliorare le prestazioni e di lottare per posizioni di vertice nei prossimi Gran Premi.

Discussioni Hamilton-Team

La stagione di Lewis Hamilton in Ferrari è stata segnata da tensioni evidenti nelle comunicazioni via radio con il team, soprattutto con l’ingegnere di pista Riccardo Adami. Durante il Gran Premio di Miami, Hamilton ha espresso frustrazione per la strategia del team, chiedendo: “Devo restare qui tutta la gara? Non è un buon gioco di squadra“. Dopo aver ottenuto il permesso di superare Leclerc, è stato poi invitato a restituire la posizione, suscitando ulteriore irritazione.

In un altro momento della gara, ha reagito sarcasticamente dicendo: “Volete che lasci passare pure Sainz?“. Anche nel Gran Premio d’Australia, le comunicazioni tra Hamilton e il team sono state tese. Quando Adami gli ha suggerito di attivare il sistema K1 per migliorare le prestazioni, Hamilton ha risposto seccamente: “Lasciami in pace“.

“Potrebbe lasciare in anticipo”

Ralf Schumacher ha espresso dubbi sul futuro di Lewis Hamilton in Ferrari, suggerendo che il sette volte campione del mondo potrebbe considerare l’addio anticipato a causa dei risultati deludenti e delle tensioni interne al team. Schumacher ha criticato l’atteggiamento di Hamilton, definendolo “mimimi”, un termine tedesco che indica comportamenti irrazionali e testardi.

Nonostante le difficoltà, Hamilton ha recentemente mostrato segnali positivi, come il quarto posto ottenuto al Gran Premio di Imola, il suo miglior risultato stagionale. Il pilota britannico ha elogiato la strategia di gara della Ferrari e ha sottolineato l’importanza di migliorare le prestazioni in qualifica per competere per il podio.