Ha vinto la Champions da titolare e adesso… consegna pacchi Amazon | “Lontano dal calcio sono felice”

Cambia drasticamente la vita del calciatore, che dopo aver vinto la Champions si è ridotto oggi a consegnare pacchi per Amazon.

Non sempre dopo essersi ritirati dal calcio i giocatori decidono di lavorare ancora nel mondo del pallone, come dirigenti, allenatori, commentatori e via dicendo.

Spesso questi decidono di finire lontani dai riflettori, vivendo con i ricchi redditi incassati nel corso della loro carriera oppure cambiando totalmente il tipo di lavoro svolto. Ed è proprio questo il caso di questo ex giocatore.

Dopo aver vinto una Champions League da titolare infatti il protagonista di questa storia è finito a fare le consegne dei pacchi, per la sua felicità.

La gloria non è eterna

La storia della Champions League ha regalato sempre dei veri e propri miracoli sportivi. Uno di questi è stato quello dell’Aston Villa, che nel lontano 1982 ha battuto in finale il Bayern Monaco laureandosi per la prima, ed unica finora, volta nella sua storia campione d’Europa. Gli eroi di quella squadra dunque vengono ricordati ancora oggi con grande affetto dai tifosi dei Villains.

Uno di questi è il portiere Nigel Spink, che oltre ad aver vinto quella coppa, ha vestito la maglia dell’Aston Villa per ben 19 anni, diventando una leggenda del club. Tuttavia dopo il ritiro dal calcio la sua vita è cambiata, e nonostante abbia provato ad intraprendere la carriera da allenatore, adesso l’estremo difensore fa le consegne dei pacchi. Ma la cosa non gli pesa affatto.

Il racconto della leggenda della Champions League

È stato lo stesso Spink che qualche mese fa durante un’intervista riportata da corriere.it ha raccontato di aver aperto, insieme ad un suo ex compagno di squadra, Paul Munro, una ditta di consegne. Ciò lo ha reso sicuramente felice, al contrario di quanto si possa pensare.

Di seguito le sue parole: ”Mi godo ogni minuto. Abbiamo dei clienti meravigliosi con cui lavoriamo sempre e siamo aperti a tutto: consegne a livello nazionale, traslochi di case e uffici, trasporti di materiali per l’industria automobilistica. Amo guidare. Lavoriamo dal lunedì al venerdì, il che è perfetto perché dopo anni di lavoro tutti i fine settimana come calciatore, ora riesco a passare del tempo prezioso con la mia famiglia”.