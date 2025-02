“HA TELEFONATO A MAX ALLEGRI”: lascia la Juve su consiglio del mister | Giuntoli e Thiago Motta sono sconvolti

Calciomercato Juventus, c’è Massimiliano Allegri dietro l’addio di un simbolo della “Vecchia Signora”: Thiago Motta e Giuntoli completamente spiazzati.

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Una frase ormai inflazionata, quella del brano “Amici mai” di Antonello Venditti, ma che spesso si rivela perfettamente in tema con le dinamiche del calciomercato. Anche in questa sessione invernale di trattative, infatti, c’è stata una passata liaison rivelatasi determinante per il futuro calcistico di un giocatore.

Un nome che fa ancora più notizia, in quanto si tratta di un tesserato della Juventus. La formazione di Thiago Motta, reduce dal 4-1 rifilato all’Empoli (non senza difficoltà, ndr), non ha vissuto una prima metà di stagione brillante: in campionato è momentaneamente fuori dal novero delle prime quattro e in Champions League deve passare dal limbo dei play-off, sapendo agli ottavi di affrontare certamente una tra Inter e Arsenal.

Il calciatore in questione ha vissuto un rapporto tormentato con l’ex allenatore del Bologna e avrebbe deciso di lasciare Torino e abbracciare una nuova avventura su consiglio di… Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, fra i più vincenti della storia della “Vecchia Signora”, avrebbe consigliato telefonicamente il suo pupillo circa il passo successivo da compiere nella sua carriera.

Cristiano Giuntoli e Thiago Motta sono rimasti completamente spiazzati da questa “intrusione” del toscano nelle vicende di casa Juventus. Probabilmente è stata poco gradita, ma d’altro canto il legame solido esistente tra il fuoriclasse bianconero e l’allenatore non poteva essere messo da parte da nessuno dei due protagonisti di questo retroscena.

MI HA TELEFONATO ALLEGRI: Juventus sconvolta, dirigenza spiazzata

Si è arrivati così a una svolta nel cammino – fin qui congiunto – del calciatore in maglia zebrata. Quella stessa maglia che per anni ha difeso con orgoglio e che l’ha saputo attendere anche nei frangenti più difficili della sua esistenza, ma che negli ultimi mesi ha indossato poche volte, non per sua volontà.

A portare a galla questo clamoroso retroscena è stata La Gazzetta dello Sport, secondo cui nella serata di lunedì 3 febbraio 2025, a poche ore dalla chiusura del calciomercato, il telefono di Massimiliano Allegri avrebbe iniziato a squillare. Dall’altro capo della cornetta c’era uno dei talenti da lui lanciati all’ombra della Mole Antonelliana ossia Nicolò Fagioli.

Clamoroso Giuntoli: il campione della Juventus passa ai rivali, dramma per i tifosi

Stando alle ricostruzioni della “rosea”, quando l’Olympique Marsiglia si è messo sulle tracce di Fagioli, l’ha fatto per mezzo del tecnico toscano, al quale il centrocampista si era rivolto per un consiglio sul suo avvenire.

Allegri avrebbe semplicemente detto a Fagioli di seguire il suo cuore: da qui il garbato “no” a De Zerbi e la nuova avventura alla Fiorentina.