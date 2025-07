Ha scelto l’Arabia come INZAGHI: l’attaccante nerazzurro si prende i soldi | Tifosi distrutti

Il campionato saudita continua a fare la spesa nella nostra Serie A che perde pezzi pregiati ma incassa fiori di milioni.

L’Inter ha affrontato un periodo particolarmente difficile dopo la pesante sconfitta per 5-0 subita contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Questa disfatta in campo europeo ha innescato una serie di eventi che hanno scosso l’ambiente nerazzurro.

La delusione per il risultato ha avuto ripercussioni immediate, culminate con l’addio dell’allenatore Simone Inzaghi, che si è trasferito all’Al-Hilal in Arabia Saudita. La sua partenza ha segnato la fine di un ciclo e ne ha aperto uno nuovo con Cristian Chivu in panchina.

Oltre al cambio in panchina, il club si trova ad affrontare la possibile partenza di alcuni pilastri della squadra. I rumors di mercato, infatti, indicano che giocatori chiave come Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries potrebbero lasciare Milano.

La situazione è complessa, con l’Inter che deve ricostruire e trovare nuovi equilibri per affrontare le prossime sfide. La dirigenza è chiamata a prendere decisioni importanti per mantenere alta la competitività della squadra e gestire al meglio le possibili cessioni, cercando di rimettere il club sulla giusta strada.

La Saudi League fa la spesa in Italia

Il flusso di talenti dalla Serie A alla Saudi League è una tendenza sempre più marcata nel calcio moderno, con l’ultimo esempio che vede Simone Inzaghi lasciare l’Inter per l’Al-Hilal, e il trasferimento di Theo Hernandez dal Milan sempre all’Al-Hilal. Questo fenomeno testimonia l’enorme potere economico dei club sauditi.

Negli ultimi anni, molti calciatori e allenatori hanno seguito questa strada. Tra i nomi più noti che hanno lasciato la Serie A per l’Arabia Saudita troviamo: Marcelo Brozovic (dall’Inter all’Al-Nassr), Sergej Milinkovic-Savic (dalla Lazio all’Al-Hilal), Franck Kessié (dal Milan all’Al-Ahli), Roger Ibañez (dalla Roma all’Al-Ahli), Kalidou Koulibaly (ex Napoli, all’Al-Hilal). Anche Roberto Mancini e Gigi Di Biagio, rispettivamente ex Ct di Nazionale maggiore e U21, hanno ricoperto gli stessi ruoli nelle nazionali saudite.

Il nerazzurro dagli sceicchi?

Mateo Retegui è al centro di un’importante offerta dall’Al-Qadsiah, club della Saudi Pro League, che ha messo sul piatto tra i 50 e i 60 milioni di euro per il suo cartellino, a riportarlo è “L’Eco di Bergamo”. L’Atalanta, pur avendo respinto una prima proposta di 40 milioni, non chiude le porte a priori e attende eventuali rilanci.

Per il giocatore si parla di un contratto da 15-20 milioni di euro annui, una cifra che rappresenta una tentazione notevole e irrinunciabile. Nonostante l’offerta faraonica, Retegui non ha fretta di lasciare l’Europa e sarebbe maggiormente intrigato dall’interesse del Milan, ritenendo l’opzione calcistica più stimolante rispetto a un trasferimento in Arabia Saudita. Già a gennaio, il centravanti aveva declinato un’offerta ancora più alta dall’Al-Nassr.