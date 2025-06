HA RIFIUTATO LA CONVOCAZIONE: Chivu perde l’esterno al Mondiale | E’ rimasto a casa

Non è partita in discesa l’avventura del neo tecnico sulla panchina dei nerazzurri, problemi di formazione e passo falso.

Inter e Juventus rappresentano l’Italia al Mondiale per Club, un’occasione di grande prestigio e, soprattutto, di notevoli introiti economici. Per la sola partecipazione, si stima che i club europei possano incassare tra i 12 e i 35 milioni di euro, a seconda del loro posizionamento nel ranking UEFA e di criteri commerciali.

L’Inter, in virtù della sua posizione nel ranking europeo, dovrebbe percepire circa 24 milioni. Oltre alla quota fissa, ci sono bonus significativi legati al rendimento nel torneo. Ogni vittoria nella fase a gironi frutta 1,8 milioni di euro, mentre un pareggio ne garantisce 930mila. Il passaggio agli ottavi di finale vale quasi 7 milioni, i quarti 12 milioni, le semifinali 19 milioni. La finalista sconfitta incasserà ulteriori 28 milioni, mentre la squadra campione ben 37.

L’Inter è inserita nel Girone E con River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Giappone) e Monterrey (Messico). La Juventus, invece, fa parte del Girone G, dove affronterà Manchester City, Casablanca e Al Ain. Entrambe le formazioni italiane si trovano in raggruppamenti competitivi.

Il torneo segna anche l’esordio sulla panchina dell’Inter per Cristian Chivu. Per Chivu, un banco di prova importante dopo gli ottimi risultati raggiunti nel Settore giovanile e la salvezza ottenuta a Parma.

Mezzo passo falso all’esordio

L’Inter di Chivu ha debuttato al Mondiale per Club con un pareggio per 1-1 contro il Monterrey, in una gara giocata a Pasadena. I nerazzurri, schierati con un 3-5-2 che richiamava il modulo inzaghiamo, hanno sofferto inizialmente il caldo e la stanchezza. Il Monterrey è passato in vantaggio al 25′ con un colpo di testa dell’esperto Sergio Ramos. L’Inter ha reagito e ha trovato il pareggio prima dell’intervallo con Lautaro Martinez, su assist di Carlos Augusto.

Nel secondo tempo, l’Inter ha provato a spingere per il gol vittoria, sfiorando la rete in diverse occasioni, anche se è mancata un po’ di cattiveria sotto porta. Il Monterrey ha anche colpito un palo, creando qualche brivido finale. Nerazzurri secondi vista la contemporanea vittoria del River contro i giapponesi dell’Urawa.

Buchanana “rifiuta” il Mondiale

Tajon Buchanan non prenderà parte al Mondiale per Club con l’Inter, preferendo rappresentare il suo Canada nella Gold Cup. Una decisione che evidenzia il forte legame del laterale con la sua nazionale, a discapito di un’esperienza di club prestigiosa.

“Quando il Ct del Canada mi ha chiesto se avrei giocato al Mondiale per Club o la Gold Cup, per me è sempre stata una scelta ovvia andare alla Gold Cup e giocare con il Canada.” Parole che sottolineano la sua priorità verso gli impegni con la maglia del suo paese.