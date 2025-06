HA DECISO MAMMA VERONIQUE, Rabiot alla fine abbraccia Allegri: “Non c’è clausola da pagare”

Il futuro del centrocampista è ancora incerto, ma cominciano ad arrivare i primi indizi.

Il rapporto tra Adrien Rabiot e Massimiliano Allegri è stato uno dei più solidi e continui nella recente storia della Juventus. Quando il centrocampista francese è approdato a Torino nel 2019, tra scetticismi e aspettative altalenanti, è stato proprio Allegri — tornato alla guida del club nel 2021 — a puntare forte su di lui, trasformandolo in un titolare quasi inamovibile. Sotto la sua gestione, Rabiot ha trovato continuità, minuti e centralità tattica, diventando uno degli uomini chiave della mediana bianconera.

Allegri ha sempre mostrato grande fiducia nel francese, difendendolo anche nei momenti di forma incerta. Ne ha apprezzato la versatilità, l’intelligenza tattica e la capacità di inserimento, tanto da costruire spesso il centrocampo attorno a lui. Rabiot, dal canto suo, ha ricambiato con professionalità e prestazioni di livello, soprattutto nell’ultima stagione sotto la guida del tecnico livornese, culminata con un ruolo da leader tecnico e mentale.

Ma il legame tra i due è andato oltre il campo. Il rapporto umano si è consolidato nel tempo, alimentato da una stima reciproca e da un dialogo costante. Allegri è stato un punto di riferimento per Rabiot anche nei momenti più delicati, accompagnandolo nella crescita personale e professionale.

Ora che l’era Allegri è cominciata al Milan, resta da capire se anche il percorso di Rabiot seguirà lo stesso destino. Il francese potrebbe seguire l’allenatore in rossonero.

Gli ex Juve nel mirino del Milan

Con l’inizio dell’Allegri 2.0 al Milan, il tecnico livornese starebbe valutando il ritorno di alcuni suoi ex giocatori per rafforzare la rosa rossonera. Secondo indiscrezioni di mercato, diversi nomi legati alla Juventus sono finiti nel taccuino di Allegri, a partire da Dusan Vlahovic, il più vicino secondo i bookmaker: il suo trasferimento a Milano entro il 1° settembre è quotato a 1,85 su Snai. Subito dietro c’è Adrien Rabiot, ora accostato all’Olympique Marsiglia, dato a 2.

A rafforzare l’idea di un possibile ricongiungimento con alcuni ex, ci sono anche le parole di Federico Chiesa, che ha recentemente elogiato pubblicamente Allegri: il suo arrivo al Milan è quotato a 2,50 su Sisal. Più staccate le ipotesi legate ad Andrea Cambiaso, considerato una possibile alternativa a Theo Hernandez, e Hans Nicolussi Caviglia: entrambi sono quotati a 3.

Indiscrezioni e clausole

Tra le voci di mercato, un noto giornalista ha fatto sapere che per Adrien Rabiot non esiste alcuna clausola rescissoria attiva, dettaglio che potrebbe facilitare eventuali trattative. Si tratta però di indiscrezioni, non ancora confermate ufficialmente, ma che lasciano intendere una situazione contrattuale più aperta del previsto per il centrocampista francese.

Infine, è ritenuto molto improbabile il ritorno in campo di Paul Pogba con Allegri: ancora svincolato dopo la lunga squalifica, il suo approdo al Milan è quotato addirittura a 20 volte la posta.