Guardiola spara a zero sulla Premier: “Lottiamo contro questa cosa ogni singola stagione da 9 anni” I Il messaggio sa di addio: finale FA Cup letale per il suo futuro al City

Stagione pessima per il Manchester City di Pep Guardiola che non le ha mandate a dire. Lo spagnolo ha parlato della lega inglese.

Josep “Pep” Guardiola ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2007 con il Barcellona B, ottenendo la promozione in Segunda División B. Nel 2008 è stato nominato tecnico della prima squadra, con cui ha vinto 14 trofei in quattro anni, tra cui tre campionati spagnoli e due Champions League, diventando l’allenatore più titolato nella storia del club catalano.

Nel 2013 Guardiola ha assunto la guida del Bayern Monaco, dove ha conquistato tre Bundesliga consecutive, due Coppe di Germania, una Supercoppa Europea e una Coppa del Mondo per club, introducendo la sua filosofia di gioco anche in Germania.

Dal 2016 è alla guida del Manchester City, con cui ha vinto sei Premier League, due FA Cup, quattro League Cup, tre Community Shield, una Champions League, una Supercoppa Europea e una Coppa del Mondo per club. Con un totale di 40 trofei vinti, Guardiola è il secondo allenatore più vincente della storia, dietro solo a Sir Alex Ferguson.

Guardiola è considerato uno dei migliori tecnici della storia del calcio, noto per aver rivoluzionato il gioco con il suo stile “tiki-taka”, che enfatizza il possesso palla e il passaggio veloce. La sua filosofia ha influenzato profondamente il calcio moderno, rendendolo una figura di riferimento per allenatori e appassionati.

Stagione pessima del City

La stagione del Manchester City si è rivelata deludente rispetto agli standard elevati del club. Per tutta la stagione ben lontani dal gruppo di vertice, i Citizens sono coinvolti in una serrata lotta per la qualificazione alla Champions League, con un gruppo di cinque squadre racchiuse in una manciata di lunghezze.

La delusione più grande è arrivata dalla finale di FA Cup, dove il City è stato sconfitto 1-0 dal Crystal Palace. Un gol di Eberechi Eze al 16° minuto ha deciso la partita, nonostante il City abbia dominato il possesso palla e abbia avuto l’opportunità di pareggiare con un rigore di Marmoush, parato dal portiere Henderson. Questo risultato ha segnato la seconda sconfitta consecutiva del City in una finale di FA Cup.

Guardiola parla della Premier

Il Manchester City è in corsa per un posto in Champions League, ma prima deve affrontare il Bournemouth. La squadra di Guardiola ha giocato la finale di FA Cup, perciò ha richiesto di spostare la partita di Premier League da martedì a mercoledì. La Premier League ha rifiutato, nonostante abbia spostato una partita del Tottenham.

Guardiola ha commentato: “Il Tottenham ha visto anticipare la propria gara, in vista della finale di Europa League. Ottima decisione, non sono ironico. Avrei preferito giocare mercoledì, ma giocheremo martedì sera contro una squadra che gioca per l’Europa League, e dobbiamo farci i conti. Non cambia molto giocare mercoledì invece che martedì, ma è la Premier League a decidere”.