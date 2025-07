GUARDIOLA MANDATO IN SERIE B: firma ufficiale, l’accordo è per il 9 agosto

È un periodo di attesa per il Man City che attende la sentenza per i problemi legati al Fair Play Finanziario. Che cosa rischia.

La stagione 2024/2025 ha segnato un’insolita battuta d’arresto per il Manchester City di Pep Guardiola, abituato a dominare. In Premier League, i Citizens hanno concluso al terzo posto con 71 punti, ben 13 lunghezze dietro al campione Liverpool. Un dato significativo sono state le 9 sconfitte subite in campionato, un numero decisamente fuori dagli standard del club.

Tra le sconfitte più eclatanti in Premier, spicca il 4-1 subito contro l’Arsenal all’Emirates Stadium, un risultato che ha evidenziato le difficoltà del City. Anche il 3-0 incassato in casa del Tottenham ha lasciato il segno, mostrando una vulnerabilità difensiva inattesa per una squadra di tale calibro.

Il percorso in Champions League si è interrotto bruscamente agli ottavi di finale. Il Manchester City è stato eliminato dal Real Madrid con un risultato complessivo di 6-3, dopo le sconfitte per 3-2 all’andata e 3-1 al ritorno al Santiago Bernabeu.

Il City ha subito una sorprendente eliminazione dalla FA Cup ai quarti di finale contro il Coventry City, squadra di Championship, con un inaspettato 2-1. Questa serie di risultati deludenti ha reso la stagione 2024/2025 una delle meno brillanti sotto la gestione Guardiola.

Problemi col Fair Play Finanziario

Il Manchester City è in attesa del verdetto sul caso delle 115 presunte violazioni del Fair Play Finanziario, relative al periodo 2009-2018. Sebbene il processo si sia concluso a dicembre, l’esito è stato posticipato a data da destinarsi con qualche tabloid britannico che sostiene ci sarà entro l’estate in corso.

Le potenziali sanzioni per il club inglese sono diverse e vanno da multe ingenti a detrazioni di punti in classifica. Sebbene l’ipotesi di una retrocessione in Championship sia stata avanzata, la maggior parte degli esperti la ritiene improbabile. La strada più verosimile sembra essere una penalizzazione.

Il City sfiderà il Palermo

Il Manchester City e il Palermo condividono la stessa proprietà, essendo entrambi parte del City Football Group. Questa sinergia ha portato alla nascita dell’Anglo Palermitan Trophy, un’iniziativa che celebra i legami storici del calcio siciliano con le sue origini britanniche.

Il trofeo si giocherà sabato 9 agosto allo Stadio Renzo Barbera alle 21. L’attesa è palpabile per questo evento che vedrà il Palermo affrontare una delle squadre più forti al mondo. La vendita dei biglietti in pochi giorni ha fatto registrare un boom quindi è praticamente certo il sold-out all’ex Favorita.