Guardiola lo “regala” in serie A: ha fatto la fine di De Bruyne | Annuncio del City

Dopo il centrocampista belga un’altra stella del City potrebbe cominciare a calcare i campi del massimo campionato italiano.

Il calciomercato di Serie A è in pieno fermento, con tutte le principali squadre impegnate a migliorare le proprie rose in vista della prossima stagione. Le trattative si susseguono a ritmo serrato, tra acquisti mirati e cessioni strategiche.

La Juventus ha già messo a segno un colpo importante assicurandosi Jonathan David, attaccante canadese arrivato a parametro zero. Ora il club bianconero si concentra sulle uscite, con Douglas Luiz e Dusan Vlahovic tra i principali indiziati a lasciare Torino per alleggerire il monte ingaggi.

Anche il Milan è molto attivo sul mercato. I rossoneri hanno ufficializzato le cessioni di Tijjani Reijnders (al Manchester City per oltre 55 milioni) e si apprestano a salutare Theo Hernandez (vicino all’Al-Hilal). In entrata, è già ufficiale l’arrivo di Samuele Ricci dal Torino, e l’accordo per Luka Modric sembra ormai definito e verrà formalizzato dopo il Mondiale per Club.

L’Inter, prima ancora del Mondiale per Club, ha già piazzato colpi significativi come Luis Henrique e Petar Sucic, ai quali si aggiunge adesso Ange-Yoan Bonny. Tuttavia, i nerazzurri devono guardarsi da possibili addii pesanti. In particolare, si temono le partenze di Denzel Dumfries e soprattutto di Hakan Calhanoglu, per il quale il Galatasaray sta spingendo.

Napoli, colpi e oculatezza

Il Napoli si appresta a una stagione cruciale, con l’obiettivo di bissare il successo dell’anno scorso. Sotto la guida di Antonio Conte, il club partenopeo ha a disposizione un budget significativo, stimato in oltre 100 milioni di euro, per rinforzare la rosa e competere su tutti i fronti.

Il grande colpo del mercato è senza dubbio l’arrivo di Kevin De Bruyne. Il trequartista belga ha firmato con il Napoli un contratto biennale con opzione per una terza stagione, con un ingaggio che si aggira intorno ai 10 milioni. Nelle ultime stagioni al Manchester City, De Bruyne ha continuato a mostrare il suo talento cristallino, nonostante alcuni problemi fisici che lo hanno costretto a saltare diverse partite.

Dal City un altro talento in Serie A?

Pep Guardiola avrebbe indicato chiaramente di non voler puntare su un organico troppo ampio, e in questa ottica Jack Grealish diventa sacrificabile. Il Manchester City, reduce da una stagione giudicata poco soddisfacente, ha aperto alla cessione dell’inglese, considerato non più imprescindibile.

Secondo il “Manchester Evening News”, il City lo valuterebbe circa 45 milioni di euro, cifra che consentirebbe ai club di Serie A di inserirsi. Il Milan è tra le squadre più interessate, così come il Napoli. Si potrebbe puntare sull’opzione del prestito con diritto di riscatto. Al momento non ci sarebbero trattative definite, ma la pista Grealish resta affascinante.